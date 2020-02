Brítez va despacio para poder llegar al sábado

La no salida de Emanuel Brítez al campo en el entrenamiento matutino de ayer en Arroyo Seco puso en foco la duda que, al menos hasta hoy, gira en la cabeza de Diego Cocca en relación con el armado del equipo para recibir el sábado a Gimnasia. La molestia del defensor en uno de los gemelos se trata de una contractura, aunque hay mucho optimismo en que pueda llegar en óptimas condiciones al partido. Si eso no sucede el DT se verá en la obligación de buscarle un reemplazante, que desembocará otra vez en el rearmado de la defensa.

Brítez terminó el encuentro frente a Banfield con esa molestia. Incluso fue examinado después del partido, pero se decidió esperarlo hasta el lunes para ver cómo retornaba a los entrenamientos. Lo hizo con algún pequeño dolor todavía, por eso se movió de manera muy liviana y ayer directamente ni siquiera salió al campo con el resto de sus compañeros.

Se le realizaron estudios por imágenes y el resultado de los mismos, según el parte médico oficial, habla de "contractura en el gemelo izquierdo” y que los estudios "no ha arrojado lesión”. Es por eso que el ex Unión e Independiente tendrá que cumplir con un “tratamiento médico-kinésico”, a la espera de la evolución.

Cocca tiene demasiado tiempo por delante para evaluarlo, pero sobre todo para esperarlo. Es que se trata de un jugador que conoce a la perfección qué es lo que pretende el entrenador y es por eso que si tiene que aguardarlo hasta el día del partido lo hará.

Además, una baja de Brítez implicaría retocar la última línea, con la obligación de buscar una alternativa en un puesto en el que no hay muchas opciones. La primera a la cual echar mano es la de Nicolás Colazo, pero los partidos que jugó el ex Boca en este año no fueron para nada buenos.

El resto

Por lo demás, es difícil que haya demasiadas variantes. Se sabe que el que ingresará es Joaquín Laso, siempre y cuando llegue la habilitación (ver aparte), pero no mucho más. Por ahí el DT podría meter mano en el mediocampo, teniendo en cuenta el poco juego que mostró el equipo ante Banfield.

En ese sentido, en la práctica de ayer hubo algunos trabajos de ataque y definición, en los que Ciro Rius por derecha y Zabala por izquierda intentaban abastecer a los centrodelanteros Ruben y Ribas. Hubo otros jugadores que participaron de ese trabajo, como Marinelli y Gamba por afuera, y Riaño con Federico Martínez por el centro. Quizá no signifique nada, pero que Rius y Zabala hayan compartido el trabajo en el mismo momento da que pensar que en esos puestos no habría retoques, como tampoco en la ofensiva. Como Rinaudo como pieza inamovible, del único que se podría dudar respecto de su continuidad es Emanuel Ojeda.

Abal será el árbitro ante en lobo

Diego Abal fue designado ayer para dirigir el partido del próximo domingo frente al Gimnasia de Diego Maradona. No hace mucho que Abal dirigió al canalla. Fue en la última fecha de 2019, cuando el equipo de Diego Cocca se impuso 1-0 a Boca, en el Gigante, con gol de Sebastián Ribas.