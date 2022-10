Bomba millonaria: Gallardo anunció que dejará de ser DT de River al final de la Liga

“Haré una breve pausa. Más allá del anuncio, estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí. A Enzo (Francescoli) por tu don de gente y tu amistad. A Jorge (Brito), por su confianza; a Matías (Patanian) lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a un montón de personas que acompañaron todo este proceso a lo largo de ocho años y medio. Muy fielmente acompañaron, se dispusieron a desarrollar y empujar”, destacó Gallardo visiblemente emocionado.

“Quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que trabajó conmigo y me empujó, me mantuvo con fuerzas para seguir en una vorágine constante y permanente de mucho esfuerzo y tiempo. A los empleados del club por el cariño y el respeto que han tenido con nosotros en este tiempo. A cada uno de los jugadores que ha pasado en esta hermosísima etapa de ocho años y medio. A todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y entrenar con este cuerpo técnico con aciertos y errores, que claramente se han puesto a disposición al trabajo”, sentenció el entrenador que debutó como DT de River el 27 de julio de 2014 en un partido de Copa Argentina ante Ferro, el que ganó en la definición por penales. Había reemplazo nada menos que a Ramón Díaz.

gallardo campeon.jpg

“Es una etapa, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. La palabra que quiero destacar es orgullo porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos tres años. Hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siente y va hacia adelante, y no claudicó nunca. Con sacrificio y tiempo, que es lo que nos ha mantenido", continuó el Muñeco

"Si algo deja en todo ese sacrificio es tiempo, tiempo en lo que ama y apasiona, lo hace sentir vivo. Tiene muchísimo valor el tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club, el camino fue hermoso. Todo tiene un final. Es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso”, recordó antes de anunciar que continuará en su cargo hasta fin de año.

“Si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como lo he pensado siempre, terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente decirles gracias, por todo el afecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos”, subrayó.

El historial de Gallardo como DT de River

Como director técnico de River, el Muñeco Gallardo conquistó siete títulos nacionales: un torneo de Primera División, tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentina y un Trofeo de Campeones.

En el plano internacional obtuvo la misma cantidad de títulos: dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas y una Suruga Bank.

Con un total de catorce títulos se convirtió en el entrenador más exitoso del club millonario, superando a Ramón Díaz como anterior poseedor del récord con 9 conquistas.2 Además, es el único entrenador de River Plate en ganar la Copa Libertadores en dos ocasiones y también el único en ganar la Copa Libertadores como jugador y como director técnico.