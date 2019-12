Bien en Arroyito pero flojo afuera

No solo son números. Son indicadores. Central se fue al receso cotizando en alza en la tabla de los promedios. La gran cosecha por los últimos tres triunfos consecutivos en el Gigante le permitieron redondear una buena campaña actuando en Arroyito. Las estadísticas marcan además que obtuvo el 62,50 por ciento de los puntos que disputó. Eso tapó la flojita performance que tuvieron los auriazules cada vez que se presentaron de visitante, donde fueron irregulares.

Arrancó bárbaro en casa y luego se mancó. Metió un dulce triunfo ante Talleres pero después masticó tres empates con sabor a poco sin cesar: Patronato, Ñuls y Racing. A eso hay que sumarle que también recibió un duro revés contra Vélez. El canalla venía torcido jugando ante su gente.

Sin embargo, enderezó la nave. Porque abrochó tres impresionantes victorias al hilo con dos goleadas incluidas. Terminó ofreciendo una imagen ganadora y de "invencible en el Gigante". Los triunfos contra Godoy Cruz (5 a 2), Aldosivi (5 a 1) y Boca (1 a 0) le permitieron al equipo comandado por Diego Cocca entrar en el receso de la Superliga con el pecho inflado, la mirada bien alta y proyectando un gran 2020.

No obstante, no todo es color de rosa para Central. Porque afuera de los límites de la ciudad no la pasó tan bien. De ocho partidos apenas ganó dos: en el inicio de la Superliga a Atlético Tucumán ( 2 a 1) y más tarde dio el batacazo de la 13ª fecha al vencer a River en el Monumental de Núñez por 1 a 0.

Está más que claro que la campaña de visitante fue irregular, pese a que perdió solo un desafío: con Estudiantes 3 a 0. Pero esa no fue una derrota más. Significó poner la cabeza de Diego Cocca en la guillotina nada menos.

A eso hay que agregarle que acumuló una ola de cinco empates, de los cuales cuatro fueron en cadena: San Lorenzo (2 a 2), Colón (1 a 1), Unión (0 a 0) y Lanús (1 a 1). La nómina de igualdades se completa con el 1 a 1 en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.

Los de Arroyito deberán mejorar la producción cuando les toque salir de la ciudad una vez que se reinicie la rueda del torneo local si es que no quieren sufrir sofocones o andar con la calculadora todo el tiempo frente a las narices.