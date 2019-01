El entrenador de Newell', Héctor Bidoglio, destacó el retorno de Maxi Rodríguez al club y dijo que el atacante "va a potenciar al equipo" aunque destacó que "lo quiero rodear lo mejor posible para que seamos dependientes del equipo".

En la primera conferencia de prensa del año, tras el retorno a los entrenamientos en Bella Vista, Bidoglio se refirió a la posición en que piensa a La Fiera dentro de la cancha y allí explicó: "Pienso rodearlo de la mejor manera para potenciarlo. Sé que él va a potenciar al equipo, pero no lo voy a dejar solo. Sé que cuando tenga la pelota va a generar algo, que a él le gusta cargarse el equipo al hombro, cargar con esa responsabilidad".

"El fuerte de Maxi es cerca del área, resuelve sólo, toma decisiones instantáeas, tiene magia. Pero como le doy prioridad al equipo me parece que él también se tiene que adaptar al equipo", amplió el DT. Y aclaró: "Pero quiero que seamos dependientes del equipo, por eso pienso rodearlo y que se sienta cómodo dentro del equipo".

elmaxi.jpg Marcelo Bustamante / La Capital



Consultado sobre la significación del regreso del ídolo leproso, indicó: "Maxi es un referente, una persona que no sólo nos va a ayudar adentro sino afuera de la cancha. Nos va a dar una mano con los jugadores jóvenes, con el entorno. La llegada de Maxi es completa, es de esos jugadores que no hay que pedirlos, sino que cualquier entrenador lo quiere tener en su equipo. Es una persona súper humilde, el primero que llega y eso contagia muchísimo al grupo".

Bidoglio se mostró conforme con su confirmación al frente del primer equipo del club del Parque. "Estoy muy contento. En el interinato el objetivo era darle un envión al equipo y ahora tengo el privilegio de continuar con este desafío. La pretemporada es muy corta pero la predisposición de los jugadores es mucha y contagia. Sé que estoy en un lugar de privilegio", confesó.



Acerca de las posibles llegada de Reinaldo Lenis, Gonzalo Espinoza y un lateral uruguayo, Bidoglio señaló: "Todos empezaron a entrenar y en el transcurso de esta tarde tendremos novedades, luego de que ellos ultimen detalles. Los dirigentes han hecho un gran esfuerzo por traerlos, las cosas están avanzadas y esperamos contar con esos jugadores".

bidogliios.jpg Marcelo Bustamante / La Capital



En ese sentido, señaló: "Lo que quiero es tener un equipo. El cuerpo de esto va a ser el equipo, no quiero que dependa de la genialidad de alguien. Porque si algún día la genialidad no aparece, que se vea que el equipo está por encima de cualquier cosa. Si logramos ese objetivo las individualidades se van a a potenciar".

La posibilidad de sumar a los históricos Pablo Pérez y Fernando Belluschi, fue otra de las consultas de la mañana y allí Bidoglio se ilusionó pero fue cauto. "No tuve ninguna información ni de los directivos ni hablé con los jugadores. Ojalá pudiera pasar algo para contar con ellos", afirmó.

Por último, el entrenador se refirió al hecho de comenzar la temporada con cuatro rivales de peso: "Me gusta ese desafío. Tanto como futbolista como entrenador nunca la tuve fácil, siempre me tocó remarla desde atrás y esta manera de empezar me parece espectacular. Me gustan esos retos y esos partidos difíciles. Tanto Boca, Unión, como Central y San Lorenzo se tienen que preocupar de nosotros", concluyó.