Berni y la represión policial en la cancha de Gimnasia: "No soy responsable"

"No soy responsable", dijo Berni al hablar del operativo y la represión policial en La Plata.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni , se desligó de la represión policial en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el partido con Boca, este jueves a la noche, y no admitió responsabilidad en el operativo. "No soy responsable", dijo el funcionario del gobierno encabezado por Axel Kicillonf.

Berni habló en el canal TN. "La responsabilidad del ministro es la de llevar adelante las reformas estructurales que necesita la policía. Me hice cargo a partir de que vi por televisión lo que estaba pasando, agarré el helicóptero y me fui para allá. A partir de que me hice responsable y tomé el mando", dijo.

El funcionario apuntó contra el club por "haber sobrevendido entradas" y aseguró que la reacción policial estuvo motivada por el intento de varios hinchas de Gimnasia que, con entradas en mano, reclamaban asistir al evento deportivo.

"No tengo dudas de que la organización sobrevendió, regaló entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio", dijo Berni. Y añadió: "Se lo digo porque anoche, recorriendo, por cada entrada oficial de la AFA había 20 entradas de protocolo que el club autorizó a que ingresaran. La gente que quedó afuera quiso entrar y en ese querer entrar empezaron los piedrazos y disturbios, la policía resolvió la situación de la peor manera y terminó en lo que terminó".

Además, el ministro Berni cargó contra el jefe del operativo de seguridad, Juan Gorbarán, y de su supervisor, a los que calificó como "los responsables" de la avanzada policial que dejó heridos y que se llevó la vida de un hincha. Berni se alineó así con su jefe político, el gobernador Kicillof, quien este jueves había ordenado la remoción de su cargo de Gorbarán.