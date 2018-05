Bernardello y Sills sacan ventaja por el orden táctico

Regresa. Bernardello no jugó ante Defensa por suspensión. Mañana retorna para el partido por la copa. Sebastián Suarez Meccia

Omar De Felippe acostumbra a no confirmar a los titulares de antemano. Durante la conferencia de prensa de ayer por la mañana mantuvo la postura. Al principio dejó abierta la duda sobre el futbolista que dejará la formación titular para el ingreso de Hernán Bernardello, para la revancha de mañana contra Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana. Un rato después dio mayores pistas "Tanto Juani (Sills) como Hernán (Bernardello) son dos jugadores que necesitamos. Es probable que estén los dos en la cancha", dijo el entrenador. Más allá de que no fue contundente, el equilibrio que ambos son capaces de darle al equipo, ante un conjunto brasileño con volantes dotados con la pelota, lo inclina a sacar a Braian Rivero, con menor rigor táctico. Fiel a su estilo, el técnico también deslizo que es "probable" que siga Facundo Nadalín de lateral derecho en vez de disponer el regreso de José San Román.

La formación rojinegra para el jueves tiene notorias diferencias comparada con la que jugó en el partido de ida en Curitiba. El funcionamiento colectivo hoy es otro. También los nombres. Serían siete las modificaciones de aquella derrota por 3 a 0, incluida la aparición de Bernardello. En esos días previos al debut copero, el capitán tenía unas enormes ganas de jugar. Había sufrido una distensión en el bíceps izquierdo y se exigió en las prácticas para tratar de llegar. Fue contraproducente y se resintió. Entonces jugó Sills de volante central, acompañando a Rivero.

Bernardello cumplió la fecha de suspensión en la Superliga el sábado contra Defensa y Justicia y mañana es lógico que regrese al conjunto rojinegro. Representa un salto de calidad, por personalidad y voz de mando. No sólo juega, sino que ordena y da indicaciones a los compañeros. Por estos motivos, De Felippe lo designó capitán apenas asumió la dirección técnica de Newell's. Para una competencia internacional y frente a futbolistas que están más acostumbrados que los rojinegros a disputar esta clase de partidos, el mediocampista es necesario.

La conformación habitual de la pareja de volantes centrales durante la Superliga fue con Bernardello y Rivero. En esta ocasión se modificaría y Sills le sacaría ventaja a Rivero. "Tanto Juani (Sills) como Hernán (Bernardello) son dos jugadores que necesitamos", señaló De Felippe. La necesidad de la que habló el entrenador se refiere a la experiencia de ambos. Le sacan ventaja a Rivero en ese aspecto y en que son más capaces para obstaculizar el juego de los mediocampistas rivales.

La dupla de Sills y Rivero no fue capaz de entorpecer la rápida circulación y toques precisos y de primera de los jugadores de Paranaense en la goleda de Curitiba. Es una misión que ahora le tocaría tratar de cumplir a Bernardello y Sills. Es cierto que Rivero tiene un control de pelota y pegada que los otros carecen. Pero ellos son más aplicados para moverse en un sector neurálgico de la cancha y de dar pelea, justamente "ante un rival que su mayor virtud es el manejo de la pelota", según la apreciación del entrenador rojinegro.

En el reparto de roles en la zona del medio, si es que De Felippe finalmente los ratifica como insinuó ayer, Sills realizará la función que hizo cada vez que estuvo en la cancha, siendo el volante tapón. Y a Bernardello le tocará el traslado de la pelota, ser el pase de salida, el nexo entre la defensa y el medio. Una función parecida desplegó en la caída contra Boca, con otro dispositivo táctico al que presentará Newell's mañana. Ese día en la Bombonera, Sills fue el mediocampista central y Bernardello y Cacciabue los internos.

Newell's está obligado a dar vuelta el 3 a 0 del encuentro de ida, pero esto no implica que vaya a salir de manera desenfrada a buscar goles. Piensa atacar en forma ordenada. Para conservar el equilibrio y que Paranaense no lo encuentre mal parado, Bernardello y Sills se ajustan mejor a esa idea de un conjunto estabilizado.

La trayectoria de los dos se contrapone a la del lateral derecho Nadalín. De todos modos, parece que el juvenil se ganó el puesto a partir de su rendimiento ante Defensa y Justicia. Con entrega y concentración, cerró el lateral. Es "probable" que juegue, dijo ayer De Felippe, ante el interrogante de si estaba Nadalín o entraba San Román, que no participó el sábado por una fatiga muscular.

Nadalín tendrá un duro examen si el extremo Guilherme, autor de un gol en el primer partido, y el volante izquierdo Renán Lodi repiten el rendimiento de Curitiba.

Las variantes de Newell's en relación al encuentro en Brasil serían entonces siete: Nelson Ibáñez por Luciano Pocrnjic, Nadalín por San Román, Bruno Bianchi por Joaquín Varela, Leonel Ferroni por Fernando Evangelista, Bernardello por Rivero, Alexis Rodríguez por Joaquín Torres y Luis Leal por Daniel Opazo.

Hoy el plantel cumplirá con el último entrenamiento, con una formación titular para mañana que estaría integrada por: Pocrnjic; Nadalín, Bianchi, Fontanini y Ferroni; Fértoli, Bernardello, Sills y Figueroa; Alexis Rodríguez y Leal.



Cacciabue firmó por tres años



Newell's informó ayer que Jerónimo Cacciabue firmó el primer contrato profesional. El mediocampista de 20 años, nacido en Montes de Oca y en el club desde 2014, acordó un vínculo hasta junio de 2021. Cacciabue debutó, de titular, contra Talleres (2-1) y anotó el gol del triunfo. Después estuvo desde el inicio ante Boca (1-3) e Independiente (0-1) e ingresó en el segundo tiempo frente a Defensa y Justicia (1-0).

