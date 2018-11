"Hace un año que no ganamos de visitantes y es una cuenta pendiente que tenemos", reconoció hoy Hernán Bernardello, en relación el mal momento que atraviesa Newell's y que empujó a Omar De Felippe a renunciar al cargo de director técnico del club del parque tras la derrota ante Aldosivi del último domingo.

"Con Omar teníamos un diálogo muy fluído, pero los resultados no fueron los adecuados y él decidió dar un paso al costado y se manifestó por eso mismo y lo explicó y lo entendimos", añadió el volante leproso, referente del plantel rojinegro, en una conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino del plantel profesional.

"La responsabilidad es compartida", aclaró Bernardello con respecto a las declaraciones que hizo De Felippe en las que cargó con la culpa del flojo rendimiento del equipo. "Acá somos un grupo y, cuando la cosa va mal, obviamente los jugadores quedemos expuestos. Somos conscientes de que es así, trabajamos diariamente para mejorar y pero no se nos dio. Entiendo lo que dice Omar, pero nos equivocamos todos".





Bernardello reconoció que el plantel sintió el impacto que significa no haber podido plasmar en los resultados el trabajo que el equipo llevó a las órdenes de De Felippe. "Nos queda una sensación mala, fea en lo personal, me ha tocado estar en momentos como estos, era más joven, y hoy lo veo con otra perspectiva, hoy lo siento diferente y eso me hace tomar y uno no la pasa bien", reflexionó el mediocampista central de Newell's.

Con respecto a cómo los jugadores se planten el fututo en la Superliga, Bernardello aseguró que no es momento de bajar los brazos sino todo lo contrario, hay que seguir trabajando. "Hay dos caminos: seguir pensando en todas las cosas malas que hicimos o intentar revertir esta situación. Esa es nuestra idea, trabajar para revertir la situación, porque queremos que este club esté donde se merece y eso es más arriba", explicó.

Consultado sobre la forma de trabajo de Héctor Bidoglio, el técnico que asumió en forma interina tras la renuncia de De Felippe, señaló: "Cada entrenador tiene sus métodos, Héctor viene con muchas ganas de ayudarnos, de poder darnos herramientas para cambiar esta situación. Hoy fue recién el primer día, hicimos trabajos de campo, y más que nada se concentró en ayudarnos para poder cambiar esta situación".