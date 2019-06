Benedetto: "No sé si fue mi último partido en Boca"

Está claro que Darío Benedetto no pasa por su mejor momento. Quedó demostrado el domingo en la final ante Tigre. El delantero tuvo varias chances de convertir en la final de la Copa Superliga, pero falló y Boca dejó escapar la posibilidad de quedarse con un nuevo título. El Pipa sumó 475 minutos sin convertir y en los 20 partidos que jugó en el 2019 hizo apenas cinco goles. En medio de la mala racha, Benedetto ayer realizó declaraciones y puso en duda su continuidad en Boca para el semestre que viene: "No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta. Pero si llega alguna posibilidad la voy a analizar y veré qué hago. Pero no sé si fue mi último partido", expresó.