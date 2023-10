Belgrano de Arequito, gran tricampeón de la Liga Casildense

Los azules de Belgrano de Arequito no paran de ganar títulos en la Liga Casildense.

Ezequiel Lazo también se refirió a su logro personal: “Por suerte salí goleador (con 15 tantos). Era el granito de arena que me tocó aportarle al equipo”.

Por su parte, el DT Horacio Vailatti, expresó que “vivir esto en el club donde nací, no me atreví a soñarlo. Ser parte del mejor momento de su historia, ver tanto crecimiento y tanto orden, y que se haya podido coronar así no tiene precio”.