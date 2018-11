El entrenador de Central, Edgardo Bauza, analizó la oportunidad que tiene el equipo de Arroyito al haberse ganado la chance de jugar una nueva final de la Copa Argentina , destacó que no se llegó a esa instancia "por casualidad" y aseguró que "la autocrítica y el orden" hicieron crecer al equipo

Pese a que no dio a conocer el equipo que el viernes enfrentará a Estudiantes por la Superliga, Bauza afirmó que están descartados Ortigoza -expulsado-, Caruzzo, Herrera, Zampedri. El que tiene chances de estar es Alfonso Parot. "Al equipo todavía no lo tenemos, hay varios jugadores con problemas. En el entrenamiento de mañana vamos a definir el equipo", destacó.

Consultado sobre el presente del equipo, Bauza admitió que el cuerpo técnico "está contento" pero reconoció que "la cabeza está puesta en Estudiantes y nada más".

Embed AHORA | Bauza: "Tenemos dos partidos importantes por delante, tanto el viernes como el martes. La final no tiene nada que ver, es otra historia, ahora queremos que los que mejor estén jueguen contra Estudiantes y lo vamos a definir mañana" — Rosario Central (@CARCoficial) 21 de noviembre de 2018



Sobre si prefería a Gimnasia o a River para definir la Copa Argentina dijo: "River tiene un partido muy importante (el superclásico el sábado) que depende de cómo salga podemos clasificar directamente a la Copa Libertadores, hay muchas cosas para analizar".

Pero después puso los pies sobre la tierra y se refirió al presente canalla en la Superliga: "Por suerte la final (de Copa Argentina) no es inmediata y tenemos dos partidos muy importantes antes que son Estudiantes y San Martín de San Juan y tenemos la cabeza ahí. No hay que olvidarse que no estamos bien en la tabla y necesitamos ganar".

Sobre el partido ante Vélez, programada para tres días antes de la final, dijo: "No sabemos cuándo se va a jugar, los dirigentes están viendo ese tema para ver si se puede postergar para después de jugar la final". Y después, con una amplia sonrisa, y refiriéndose al choque contra el equipo de Liniers, planteó que si Central gana la final "que hagan lo que quieran".

Embed AHORA | Bauza: "Me imagino un partido muy duro, como todos los que plantea este rival. No va a ser una excepción, vamos a ver si podemos hacer un partido inteligente para poder ganarlo" — Rosario Central (@CARCoficial) 21 de noviembre de 2018



Bauza habló también del futuro y la posibilidad de sumar refuerzos al equipo. "Obviamente queremos sumar jugadores, pero eso se verá después del torneo -dijo-. No venimos hablando de nombres ni nada de eso, seguramente vendrán algunos y se irán otros, lo que pasa en todos los mercados de pases".

El Patón se refirió a los méritos auriazules que le permitieron acceder a la final de la Copa Argentina: "El equipo creció en cuanto al orden y eso hizo que podamos llegar a la final, igualmente todavía no estoy conforme, el equipo puede seguir creciendo y es lo que estamos intentando. Obviamente tenemos algunas limitaciones y por eso vamos a ver de sumar jugadores".

Embed AHORA | Bauza: "La historia es historia y nadie la puede mover. Obviamente trataremos de dar lo mejor para que el público de Central esté contento y feliz como en el último partido en el que clasificamos a la Final" — Rosario Central (@CARCoficial) 21 de noviembre de 2018



El DT auriazul admitió que el equipo no se metió en la final "por casualidad" y consideró que lo hizo "porque hay una autocrítica muy grande, una autoestima muy buena y el orden nos llevó a ganar partidos importantes y llegar allí".