"Hay Patón para rato", fue la frase que el vicepresidente de Central Ricardo Carloni publicó ayer en su cuenta de Twitter en horas del mediodía. La mención no salió de la nada ni fue algo para corroborar lo que se pensaba como seguro. Todo lo contrario, fue para ponerle la rúbrica a una decisión que el Patón les había hecho extensiva algunas horas antes luego de una reunión que se realizó entre el entrenador canalla y los principales referentes de la comisión directiva. En ese cónclave el DT confirmó no sólo su continuidad, sino que junto a los dirigentes trazaron los lineamientos de lo que será el armado del próximo plantel para afrontar Superliga y Copa Libertadores.Las dudas sobre la continuidad de Bauza al frente del primer equipo del canalla las había instalado el propio entrenador. Es que en una extensa entrevista con Ovación el Patón dijo, entre otras cosas, que debía pensar de manera serena qué iba a ser de su futuro, que debía charlar con su familia, aunque lo que más ruido hizo fue la frase "No me queda más para darle a Central".Esas declaraciones las hizo justamente en la previa de una reunión con los dirigentes que ya estaba pactada. De allí la importancia de conocer la postura del entrenador. Pero la dirigencia tuvo la grata notificación de que Bauza seguirá al mando del equipo.El Patón viajará el próximo domingo a Ecuador (antes estará en Buenos Aires para el partido despedida del Pipi Romagnoli, ídolo de San Lorenzo) para reencontrarse con su familia y tiene prevista su vuelta para los primeros días de enero. En realidad la pretemporada, que comienza el próximo 2 de enero en Arroyo Seco, se iniciará bajo la tutela de José Di Leo, ayudante de campo de Bauza, y del preparador físico Bruno Militano. Lo que trascendió de la reunión de ayer es que el técnico llegará a Rosario entre el 5 y el 6 de enero.Bien temprano en la mañana de ayer el presidente Rodolfo Di Pollina, los vice Carloni y Martín Lucero y el tesorero Cristian Ragusa se reunieron con Bauza en la oficina de uno de los integrantes de la comisión directiva y allí charlaron de la continuidad del proyecto. Por supuesto, la nota saliente de ese cónclave fue la continuidad del Patón, pero también se charló de lo que será el armado del plantel, que contemplará inexorablemente la llegada de unos cuantos refuerzos de jerarquía.Fue el propio Bauza el que le dijo a Ovación el lunes que al equipo le hace falta entre cinco o seis futbolistas de nivel. Esto se piensa teniendo en cuenta que hay muchas chances de que algunos de los que fueron campeones en Copa Argentina sean transferidos.La necesidad de conformar un equipo competitivo es un compromiso que asumió la dirigencia ni bien Central logró la consagración en Copa Argentina. Es que es título le dio al canalla la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.No obstante, sobre ese punto también se charló bastante. Es que en medio de la expectativa que genera la participación en el certamen continental a nivel de clubes está la necesidad del equipo de sumar puntos en la Superliga. Si hay algo que hoy en Central no quieren es tener complicaciones con el tema del promedio. De allí la necesidad a la hora de establecer prioridades.El canalla está relativamente holgado en esta temporada, pero no puede descuidarse de cara a la que viene, en la que si hoy terminara el torneo comenzaría entre los cuatro más comprometidos. Por eso, la intención es darle preponderancia a esa competencia. No es que se encarará la Libertadores con liviandad y sólo con el fin de competir, pero nadie quiere volver a poner todas las fichas en una copa y desatender la Superliga.Igual, cualquiera sean los objetivos que se planteen está el convencimiento de que es necesario reforzar el plantel. Porque además de la Superliga y la Libertadores el canalla tendrá que disputar la Supercopa contra Boca (la juegan el ganador de la Superliga contra el campeón de la Copa Argentina), que si bien es un solo partido hay un título de por medio."No estamos en condiciones de dar detalles de las cosas que se charlaron, pero sí podemos afirmar que se trató de una reunión muy positiva, en la que el técnico nos dio su punto de vista. Desde la dirigencia por supuesto estamos todos detrás de este proyecto y más allá de alguna declaración de Bauza nunca tuvimos dudas de que el técnico iba a continuar", le dijo Carloni a este diario.Más allá de algunos detalles puntuales la nota destacada de la jornada de ayer fue que Bauza les confirmó a los dirigentes que continuará al frente del plantel, al menos por los seis meses que le quedan de contrato.