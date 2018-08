Bauza: "Encontré en el mismo equipo las mejores variantes"

"Yo lo que quiero es ganar, pero después veremos cómo se da el partido", reconoció hoy el director técnico de Central , en relación sobre la idea de juego que le transmite a los jugadores del equipo de Arroyito. Lo hizo hoy, en la conferencia de prensa que brindó en Arroyo Seco, en la previa del encuentro de mañana con Talleres, en Córdoba.

"La idea es hacer un buen partido y ganarlo", aseguró el Patón, quien confirmó que en la Docta saldrá a la cancha el mismo equipo que le ganó a Banfield en el Gigante. De este modo, disipó las dudas sobre si haría cambios en la formación titular canalla.

"Encontré en el mismo equipo las mejores variantes", comentó Bauza en un esfuerzo por explicar su decisión, y añadió: "Vamos a tener que trabajar mucho para poder controlarlos. Si podemos manejar la pelota y sacarles el ritmo, tenemos los argumentos para poder lastimarlos".

"Trabajamos para que la pelota pase por Ortigoza, una de sus virtudes es su buena distribución, tiene claridad para ver la cancha y a sus compañeros para encontrar siempre el mejor pase"

"Todos los partidos son intensos, el equipo que no corra no va a sacar ventajas. Nosotros preparamos al equipo para que corra. Correr y el orden no se negocia", insistió, como para no dejar dudas de que la entrega no es negociable en su planteo táctico.

Por otra parte, comentó: "Estamos trabajando para que un delantero juegue más adelante y el otro más atrasado. No me interesa cuál, los dos tienen una resolución buena en el área. Necesito que el equipo mueva la pelota y les llegue a ellos".

Embed Bauza dio a conocer el equipo que enfrentará a Talleres.



Mirá las declaraciones del Patón en conferencia https://t.co/UuHmTJf9Tt — Rosario Central (@CARCoficial) 16 de agosto de 2018



"Arismendi es un clásico número cinco, tiene buena altura, personalidad y puede jugar al lado de cualquiera de los dos que están. Por ahora los que están son los mejores"

, insistó Bauza, y agregó: "Un equipo que no tiene orden no puede lograr nada y ese es el punto de partida para todo. Vamos a jugar con dos líneas de 4 y con 2 puntas. Después veremos cómo se desarrolla el partido".

A lo hora de analizar el triunfo por la mínima diferencia ante Banfield, Bauza dijo: "Los delanteros hicieron un buen partido pero no les llegaron muchas pelotas por abajo como lo habíamos trabajado. Estamos trabajando para que le lleguen más, porque sabemos los problemas que pueden ocasionar".

Bauza confirmó que Arismendi va a viajar a Córdoba, pero, como "todavía falta que manden la habilitación desde Nacional" no es seguro que vaya al banco. Sin decirlo, dejó en claro que lo que quiere es que el uruguayo esté entre los suplentes, igual que Barbieri. "Está bien y va a ir al banco también", deslizó.

Embed ¡Lista de concentrados confirmada!



Estos son los elegidos por Bauza para disputar la 2da fecha de la #Superliga ante @CATalleresdecba. pic.twitter.com/h5uD0wv9Qb — Rosario Central (@CARCoficial) 16 de agosto de 2018



Para Bauza poder repetir el equipo le da "tranquilidad". "Contra Banfield el arquero tuvo pocas intervenciones porque el equipo hizo un buen trabajo defensivo. Esto recién empieza, cada partido que tenemos es diferente, esta va a ser una buena prueba", indicó.

"Con Banfield hicimos un buen partido, inteligente, ahora tenemos un partido difícil y con un rival diferente", advirtió el DT canalla, y detalló: "Son muy rápidos y atacan con mucha gente y estuvimos trabajando para poder controlar eso y tratar de ganar el partido".