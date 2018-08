Bauza: "El equipo sigue sólido y vamos a seguir creciendo"

Edgardo Bauza se mostró más conforme, no sólo con la victoria de anoche ante Talleres, sino también con el rendimiento del equipo, que aprovechó al máximo la pelota parada y después supo neutralizar los embates de Talleres. "A mí lo que me cierra de los dos partidos que jugamos es que no nos hicieron ningún gol, en dos encuentros difíciles, y eso me pone muy contento. Después hay que seguir creciendo, obviamente", sentenció el Patón Bauza tras la segunda victoria consecutiva de los canallas, que los ubica en la cima de la flamante Superliga.

Respecto al rendimiento, el DT señaló: "El equipo sigue siendo sólido y vamos a pensar en seguir creciendo. Ellos generaron con la pelota, pero no fueron situaciones claras de gol". Y destacó el buen trabajo del arquero Jeremías Ledesma, quien ahogó el festejo de Talleres en un par de ocasiones. "Nuestro arquero estuvo muy sólido y muy bien", sentenció.

También reconoció: "Perdimos la pelota los últimos 15 minutos de cada tiempo y si no la recuperábamos podíamos tener problemas. El equipo tuvo que defenderse y se defendió bien. Creo que el equipo está aprendiendo a jugar al fútbol como se tiene que jugar hoy".

"Estoy contento porque los jugadores de a poco van a empezar a creer en el trabajo y en el discurso que les venimos dando. Les dije que terminamos 20º en el torneo pasado y había que crecer. No hay que perder tanto la pelota", dijo.

"Si el sacrificio es de todos, el equipo no sólo puede ganar, sino que también puede lograr cosas importantes. La jugada que corta (el chaqueño) Herrera es una muestra de lo este equipo está comprometido a hacer. Podemos perder algún partido pero ellos se van a matar en la cancha", enfatizó.

Y en cuanto a los ingresados en el complemento, destacó: "(Andrés) Lioi no tuvo la libertad para poder encarar como en otros partidos y (Maxi) Lovera tuvo que trabajar mucho por la derecha. Son dos jugadores que cada vez que entraron generaron peligro. El equipo tenía que correr y defender y lo hizo bien".

Así el Patón Bauza se fue más que satisfecho de Córdoba. Su Central camina hacia adelante y gana en confianza.