Central prepara motores para arrancar un intenso primer semestre en el que además de jugar la Superliga, definirá la Supercopa con Boca y disputará la primera fase de la Copa Libertadores. El puntapié inicial será el sábado desde las 17.10 ante Huracán por la fecha 16 del torneo local en Parque Patricios.

Hoy en Arroyo Seco, Edgardo Bauza dijo que mañana definirá si juega Germán Herrera o Fernando Zampedri y anticipó que este año se verá un planteo más vistoso.

"Este equipo va a ser totalmente diferente al equipo que salió campeón, porque tiene más variantes, entonces en la medida que podamos trabajar, eso va a ayudar para que el equipo crezca y sea más peligroso", anticipó el Patón.

"Quiero que el equipo sea sólido y que podamos ser un poco más contundentes de mitad de cancha para adelante"

El entrenador expresó su conformidad con los jugadores que se han incorporado al club. "Estamos trabajando bien, llegamos al partido con un trabajo previo interesante, hay algunos que están habilitados para jugar, así que vamos a ver, y otros van llegando y van a poder estar disponibles para la semana que viene".

Bauza indicó que en la práctica de mañana va a definir los once. "Veremos cómo están para jugar Herrera y Zampedri que vienen con problemas. No creo que jueguen los dos, vamos a ver quién llega mejor, están con dolores y no los vamos a arriesgar".

"Más que nada quiero que el equipo sea sólido y que podamos ser un poco más contundentes de mitad de cancha para adelante, tenemos gente rápida por afuera y vamos a tratar de controlar al rival para ser más profundos nosotros", analizó.

El Patón incluso confirmó que Jarlan Barrera será titular el sábado. "Es un volante ofensivo, juega atrás del nueve, puede jugar de enganche. Ahora lo estoy poniendo libre adelante de los dos cinco porque tiene mucha movilidad y técnica, tiene que adaptarse al fútbol argentino, viene de un fútbol diferente".

"Barrera tiene condiciones, vamos a ver cómo está este partido. Lo vamos a ir viendo cómo desarrolla su juego, no sabemos si va a jugar todo el partido", expresó.

jarlan3.jpg El colombiano fue presentado esta noche en sociedad y manifestó su felicidad por llegar al club. Foto: Virginia Benedetto / La Capital



En tanto afirmó que Leonardo Gil "va a ir al banco de suplentes, lo tenemos como alternativa, después vamos a ver cómo se da el partido, es un jugador importante y que en cualquier momento puede entrar. Si tenemos que utilizarlo por afuera también lo puede hacer".

Además destacó que "los dirigentes se han movido muy bien, incorporamos jugadores importantes y lo que falta es que se adapten al fútbol argentino y al equipo. Tenemos muchas cosas importantes por jugar y va a depender de que el equipo siga creciendo".

Respecto a Duván Vergara que llegó hoy al país y se realizó la revisión médica, analizó que "puede jugar por izquierda o por derecha, es rápido y esa característica nos interesa, esperamos se adapte bien, que lo habiliten y que trabaje para ver por dónde lo vamos a utilizar".

vergara.JPG Vergara se realizó hoy la revisión médica en el Mapaci. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital



Sobre el recién llegado Agustín Allione , aseguró que también puede desempeñarse por derecha o por izquierda también: "Por sus características puede jugar en varios lugares, eso va a depender mucho del rival y de cómo estemos nosotros para poder elegir su lugar en la cancha".

"Es muy bueno jugar tantas cosas así, Supercopa, Libertadores y demás, bienvenido sea. El que esté mejor va a jugar, tenemos un buen plantel y eso nos va a dar más posibilidades en cuanto a opciones. Después se verán lo rivales y cómo será el equipo", agregó.

Por último, hablo de la Supercopa que se jugará ante Boca el 4 de abril en Mendoza: "Trataremos de ganar ese partido, más allá de las dificultades. La suerte es que la podemos jugar, lo mejor de todo es eso al igual que la Copa Libertadores. Tenemos la fortuna de poder jugarlas y eso es mucho".