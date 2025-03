Básquet de la Rosarina: en qué partido ambos equipos superaron los 100 puntos en la Superliga

Leer más: Básquet: Gimnasia y Sportsmen Unidos lograron dos triunfazos como visitantes en la Liga Federal

Torneos de ascenso y femenino

Entre Antonio Davis (33) y Manuel Calderón (19) hicieron 52 anotaciones para que Talleres de Arroyo Seco se imponga 86 a 44 en el segundo capítulo de la Primera A.

Mientras que en la Primera B Náutico B venció como visitante 89 a 69 a Provincial B, y El Tala B derrotó como local a Atalaya B por 77 a 67. Este lunes juegan: Naútico B vs Temperley B, Fisherton vs Atalaya B, Independiente de Ricardone vs Maciel; Náutico C vs Saladillo; Central B vs Universitario y Edison vs Parque Field.

En tanto en la segunda fecha del Femenino, Sport será local de Regatas de San Nicolás.