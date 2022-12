Bancos y Seguros se quedaría sin canchas por un plan de viviendas de la provincia

“El torneo que organizamos, donde participan más de dos mil jugadores amateurs, está fundamentalmente integrado por gente grande: entre el 60 y el 65 por ciento son mayores de 55 años. Por eso la Liga de Bancos y Seguros cumple una función social y de contención muy importante y, si no podemos seguir jugando por falta de predio, todos esos futbolistas se van a quedar sin poder desarrollar una actividad fundamental para su calidad de vida desde el punto de vista psicológico” , advirtió Jorge Massei, presidente de la liga, en la Redacción de Ovación.

“La liga fue fundada el 25 de mayo de 1970, tiene casi 60 equipos en varias categorías como primera, libre, de ocho, veteranos, superveteranos y master”, revela Massei.

La Liga de Fútbol Bancos y Seguros comenzó a jugar su torneo en 1970 entre diez equipos de entidades de esos rubros, en las canchas del Club Mitre, de Pérez, y se erigió en uno de los más importantes de Rosario por la cantidad de jugadores, junto con el certamen interno del Club Atlético Provincial, que tiene más de un siglo.

“El predio fue cedido en 2004 por la Municipalidad al Colegio San Francisco Solano, pero como ellos no podían mantenerlo firmamos un comodato para utilizarlo en la liga los fines de semana y ellos hacían actividades durante la semana. Construimos las canchas y los vestuarios, y cercamos el predio, y todas las mejoras quedaban para el colegio”, recuerda el dirigente de Bancos y Seguros a este diario.

Massei revela que “jugamos así todos estos años hasta la pandemia, lapso en el que el colegio no utilizó el predio, a lo que se sumó que en el barrio hay una zona complicada donde hay un terreno privado que fue usurpado”.

Liga Bancos y Seguros.jpg

¿Cuál es su posición frente al proyecto de construir un barrio?

De ninguna manera podemos estar en contra de la construcción de un barrio de viviendas por parte de la provincia, por eso les queremos proponer a los funcionarios provinciales y municipales algunas alternativas. La primera es que como la Municipalidad nos ofreció que traslademos el torneo a uno de dos predios municipales, uno frente al autódromo municipal y otro en el barrio de Nuevo Alberdi, les vamos a proponer a la provincia y al municipio que evalúen la posibilidad de construir el barrio en alguno de esos otros dos terrenos municipales y que nos dejen seguir jugando en este terreno de Fisherton, donde inclusive podríamos brindarles una contraprestación a la provincia: que las escuelas de la zona que necesiten un espacio para educación física y actividades recreativas utilicen el predio de lunes a viernes en forma totalmente libre.

¿Cuál es el argumento que ustedes esgrimen para evitar el traslado de los torneos a otro predio?

La Liga de Bancos y Seguros invirtió mucho dinero en las obras para reconvertir ese predio, que estaba pelado y que no tenía ni cerco perimetral. En todos estos años lo alambramos (“primero se robaron el tejido y después lo cercamos con un tapial de cemento”), hicimos movimiento de suelo para construir las seis canchas, los vestuarios, un quincho y los parrilleros, y lo forestamos. Y, además, desde 2005 tenemos un casero a quien le damos trabajo y ha evitado que nos usurpen el predio porque es una persona del barrio que conoce a todo el mundo. En realidad, si no fuera por las obras y el trabajo de todos estos años de la Liga Bancos y Seguros, la Municipalidad –y por añadidura la provincia– ya no tendrían este terreno porque seguramente lo habrían usurpado hace rato.

¿Una alternativa es jugar en el campo de deportes del Colegio Cristo Rey, que está al lado del predio actual?

La de Cristo Rey es una alternativa que también gestionamos con la idea de poder seguir jugando en una de las ligas amateurs más importantes de Rosario porque si no logramos continuar en el predio o en este vecino se hará muy complicado conseguir otro terreno para continuar con los torneos de Bancos y Seguros.

¿Evalúan otra salida para poder seguir jugando?

El año pasado gestionamos ante la Municipalidad la cesión del terreno en comodato, pero ahora ampliamos la gestión al gobierno provincial para ver si logramos otra salida, que podría alcanzarse si ellos no utilizan todo el terreno para construir las viviendas, en cuyo caso podríamos seguir jugando en tres o cuatro canchas en vez de las seis que tenemos.

La vida es juego

Bancos y Seguros, donde juegan tantos jugadores amateurs, da trabajo a casi 80 árbitros cada fin de semana. “Damos trabajo a la Cooperativa de Árbitros con los 25 partidos por fin de semana, donde juegan 75 árbitros, además del trabajo eventual de cancheros y personal de mantenimiento y de seguridad”, advirtió Massei, de 66 años, quien colgó los botines en la pandemia, pero jugó en esos torneos desde los 19. Por su parte, el exjugador de Central y delegado de Futbolistas Argentinos Agremiados en Rosario, Gerardo González, que juega en Sportivo Rosario, uno de los equipos de la categoría superveteranos de Bancos y Seguros, confió a Ovación que “si la liga no puede seguir jugando en esas canchas o en las de Cristo Rey va a ser muy complicado que pueda mudarse. Y si no sigue afectará a muchos jugadores, a quienes nos quitará años de vida”.

Torneo Bancos y Seguros.jpg

Exjugadores profesionales

En este más de medio siglo de vida, por los torneos de la Liga de Fútbol de Bancos y Seguros jugaron -y algunos aún lo hacen- exfutbolistas profesionales como Gerardo González, Daniel Carnevali, el Tata Martino, Aldo Pedro Poy, Víctor Rogelio Ramos, Oscar Agonil, Daniel y Mario Killer, el Chiquilín García, el Bocha Forgués, Juan Carlos Ghielmetti, Oscar Feliciano Craiyacich, Daniel Quinteros, Fabián Basualdo, Iván Gabrich y Daniel Alberto Sperandío, el exdefensor de Newell’s del mismo nombre y apellido que el Gringo, Daniel Adolfo Sperandío, campeón con Maradona en el Juvenil de Japón 1979 y en Central en 1980.