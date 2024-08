Atlético del Rosario, tarde pero seguro: en su mejor partido bajó al líder

Atlético del Rosario cantó victoria y luego se enteró de las derrotas sobre el final de sus rivales directos por el descenso: Regatas Bella Vista de visitante ante Cuba 28 a 23 y Champagnat de local 35 a 33 ante Hindú, lo que le deja chances cuando restarán cinco fechas para el final.

Como extra, Plaza superó a Belgrano después de 10 años. La última fue en 2014: 27 a 21.

Progresión de Atletico del Rosario y Belgrano

Progresión: 4' try de Tomás Cubelli (B), convertido por Juan Lando; 9' try de Pedro de Haro (AR), convertido por Manuel Nogués; 13' y 26' try y conversión de Manuel Nogués (AR); 16' penal de Lando (B); 28' try de Gacundo Gerosa (AR), convertido por Manuel Nogués

ST: 1' try de facundo Gerosa (AR), convertido por Manuel Nogués; 14' try de Tomás Etchepare (B), convertido por Lando; 26' try de Juan Penoucos (B) y 37' try de Franco Vega (B), ambos convertidos por Lando.

Los otros resultados: Newman 45-Buenos Aires 19; Alumni 37-Casi 25 y SIC 29-San Luis 27.

Posiciones: Belgrano 61; Newman 59; Alumni 58; SIC 54; CASI 52; San Luis 38; Hindú 38; Cuba 37; Buenos Aires 33; Regatas 24; Champagnat 19 y Atlético del Rosario 13.