Atentos a Nadalín

Algo salió mal para Newell’s en una noche que deparó satisfacciones de toda clase: la molestia muscular de Facundo Nadalín. Hoy se le harán estudios para conocer la gravedad de la lesión. La preocupación es que el defensor quede afuera del partido del viernes con Racing. Es que la lepra no cuenta con otro lateral. Angelo Gabrielli se recupera de un desgarro y es muy pronto para pensar que está para jugar.

Nadalín debió retirarse a los 15’ del segundo tiempo contra Colón, dolorido en el mismo músculo que tuvo un desgarro en la 3ª fecha del torneo, frente a Vélez.

El marcador derecho quedó afuera del segundo partido que disputaba de titular, reemplazando a Gabrielli, que se desgarró el bíceps femoral derecho dos semanas atrás contra Estudiantes. Los estudios médicos que se le realizarán hoy permitirán conocer con mayor certeza qué es lo que tiene.

Nadalín había tenido un desempeño aceptable, proyectándose seguido por la banda derecha y lanzando el centro para el gol de Maxi. Tanto él como Mariano Bíttolo por el sector opuesto le dieron amplitud al equipo para llegar por los extremos.

La inquietud que existe con el estado de salud de Nadalín se debe a que Gabrielli no estaría para reaparecer. El uruguayo cumplió con distintos ejercicios físicos la semana pasada, pero la lesión es muy reciente y no llegaría a las tres semanas mínimas que se requiere para recuperarse de una lesión semejante.

Newell’s no tiene a mano otro lateral. El marcador derecho de la reserva es Patricio Acevedo, un juvenil que integró el seleccionado argentino Sub 17 y que todavía no se encuentra listo para dar el salto a primera.

La salida de Nadalín el sábado obligó a que Braian Rivero pase a marcar punta izquierda. Esta aparenta ser la única opción que tiene Kudelka si Nadalín no llega.

En ese caso habría que encontrarle el reemplazante a Rivero en la mitad de cancha. El Kiwi jugó el sábado por la ausencia de Aníbal Moreno, con un traumatismo en la pantorrilla izquierda.

Moreno será sometido hoy a estudios médicos para conocer con mayor exactitud que es lo que tiene. Si se recupera, sería un problema menos para Newell’s.

En cuanto a Jerónimo Cacciabue, por el momento sigue en la reserva y no hay intenciones de adelantar la vuelta a la primera aunque haya necesidades.