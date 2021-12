Asociación Rosarina: Alan Marinelli disfrutó el torneo ilusiones en Banco

“Es muy lindo volver a un lugar donde también jugué. Es una emoción especial esto de poder estar en una cancha de la Rosarina y viendo jugar a mi hermano Mateo con su categoría. Todo esto no tiene precio. Me hizo recordar aquellos momentos que mi padre me seguía a todos los partidos”, dijo Alan Marinelli rodeado por todos los purretes que se querían llevar la foto del recuerdo con el jugador de primera división.