Aseguran que Riquelme no quiso cederle jugadores a Central por sus diferencias con Carlos Tevez

Boca rechazó la petición que realizó la entidad canalla por Gastón Ávila y Jorman Campuzano. La decisión, según trascendió, se debe a que "Riquelme no quiere darle jugadores al Apache"

Carlos Tevez y Juan Román Riquelme no tienen una buena relación, más allá de que siempre intentaron disimularla.

Carlos Tevez y Juan Román Riquelme ocupan un lugar de suma importancia en los hinchas de Boca. La idolatría que tienen también conduce a una guerra de egos más allá de que se intente disimular. Y esa diferencia que mantienen más allá de que se intente disimular afecta al Apache en su nuevo rol de entrenador, en este caso de Central . Tan es así que el vicepresidente xeneize habría decidido "no prestarle jugadores a Central".

Tiempo atrás parecía que todo estaba encaminado para que Gastón Ávila regresara al canalla, pero la llegada de Tevez habría frenado la operación. "Riquelme no quiere darle jugadores a Tevez", confirmó el periodista Leo Paradizo en ESPN F90 generando cierta sorpresa más allá de que no llama la atención la diferencia que existe entre los dos ex jugadores.