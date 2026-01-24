Ascenso: Central Córdoba, Leones FC y Argentino con la mente puesta al 21 de febrero

Los equipos del ascenso de la ciudad siguen calentando motores de cara al comienzo del torneo de la Primera C programado para el 21 de febrero. En ese contexto, Central Córdoba y Leones disputaron amistosos ante las reservas de Newell’s y Villa Dálmine. Argentino, por su parte, concluyó la primera semana de pretemporada de la mano de José Previti.
El charrúa enfrentó a Newell's
El equipo dirigido por Daniel Teglia y Diego Acoglani se jugó el primero de una serie de amistosos, ante de Newell’s en el predio de Bella Vista. Hubo dos amistosos de 60 minutos: el primero finalizó 0 a 0 y en el segundo el triunfo fue para el rojinegro por 2 a 1.
El primer entrenamiento sirvió para que la dupla técnica viera en acción a las nuevas caras para la temporada 2026. Fue un partido parejo, con pocas situaciones de gol.
La más clara estuvo en los pies de Fagundez mediante un tiro libre desde el costado izquierdo que se estrelló en el travesaño del arco de Piotti.
En el segundo tiempo del primer encuentro ingresaron ene el Charrúa Altamura, Otero, Porta, Córdoba, Rovetto y Pasinato. También en estos 30 minutos la más clara iba a ser de Central Córdoba, cuando después de una pared entre Otero y Galli, este último ensayó un tiro desde afuera del área que pasó muy cerca del ángulo del golero local.
Newell’s: Piotti (Robledo); T. Viola, Baños, Velacoz, Calderone, Torres, Villalba, Mutti, Benedetto, Amadio y Montero. Central Córdoba: Giroldi; Duré, Killer, Yaszczuk y Rodríguez; Galucci, Nery Domínguez, Galli y Messi; Fagundez y Pato Sánchez. En el complemento ingresaron Altamura, Otero, Porta, Córdoba, Rovetto y Pasinato.
Después se disputó el segundo encuentro y el triunfo fue para los rojinegros por 2 a 1 con los goles de Pereira y Scarpeccio para los locales y el Chino Franco Fernández para el Matador.
Central Córdoba: Rossi; Pasinato, Spizzio, Porta y Spelzini; Rovetto, Otero, Arduino y Fernández; Córdoba y Altamura.
Leones FC jugó en Campana
Por su parte, el club Leones FC continúa su puesta a punto en poder llegar de la mejor manera al debut del torneo en la Primera C. El equipo de la familia Messi se presentó en la ciudad de Campana, donde afrontó dos encuentros amistosos frente a Villa Dálmine, club que participa en la Primera B Metropolitana.
En el primer encuentro, de 60 minutos, el triunfo quedó en manos del local por 1-0. Mientras que en el segundo partido, también fueron de 60 minutos y finalizó empatado 1 a 1. En mediocampista Sebastián Peñaloza, anotó el tanto de Leones de tiro penal.
Leones FC formó en el primer partido con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood y Lucas Villarino; Franco Tanneur, Alejo Fernández, Ramiro Roldán; Adrián Collera, Francisco Bravo y Lucas Manochi (Cristian Ortigoza).
En tanto en el segundo partido Leones FC alineó a Ezequiel Daniele; Valentino Stizza, Javier Graieb, Rodrigo Quinteros y Astor Piatti; Javier Falcón (Galo Bernardini), Sebastián Peñaloza (Federico Chapartegui), Juan Vieyra (Valentín Lemos) y Leandro Duarte (Lautaro Giménez); Diego Barrionuevo y Cristian Ortigoza (Guido Vergini).
El plantel quedó licenciado hasta mañana y volverá a los entrenamientos en Estancia Damfield. El próximo amistoso será el viernes frente a Atlético de Rafaela.
Argentino continúa de pretemporada
De la mano de José Previti, Argentino finalizó la primera semana de entrenamiento en el estadio Olaeta. Las prácticas sirvieron para la pruebas de jugadores para el armado del equipo que saldrá jugar el 21 de febrero.
El plantel vuelve a los trabajos, este lunes a las 16 en barrio Sarmiento y entre el viernes y sábado, la idea del cuerpo técnico es disputará el primer amistoso. En semana se confirmará el adversario.
Con respecto al movimiento de jugadores, regresaron a la institución los defensores Luciano Castro y Diego Ramírez. En tanto el técnico del Salaíto estará pendiente del encuentro que disputarán Ben Hur y PSM Fútbol, este domingo a las 20 en Rafaela por la segunda semifinal del Regional Amateur, varios jugadores salaítos que juegan en el equipo de Puerto San Martín deben volver al club y todo depende de ese partido.
Noticias relacionadas
El gol olímpico del hijo del Mellizo que fue un calco del grito de Di María ante Boca
Máximo Mendoza, un punta rosarino de bajo perfil y alto vuelo en el vóley
El autor del gol de Newell's ante Talleres no disimuló su tristeza por la derrota y por un error personal
El nuevo Newell's terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo