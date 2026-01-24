La Capital | Ovación | ascenso

Ascenso: Central Córdoba, Leones FC y Argentino con la mente puesta al 21 de febrero

Los clubes del ascenso de la ciudad continúan con la pretemporada y los partidos amistosos con vistas al inicio del torneo de la Primera C

Por Juan Iturrez

24 de enero 2026 · 20:23hs
Ascenso. Nery Domínguez jugó su primer partido con la camiseta del Matador ante la reserva de Newell’s en el predio de Bella Vista.  

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Amistoso en Campana. Alejo Fernández

Gentileza: Prensa Leones FC

Argentino: José Previti y su cuerpo técnico en la charla con el plantel Salaíto.

Leonardo Vincenti/ La Capital

Los equipos del ascenso de la ciudad siguen calentando motores de cara al comienzo del torneo de la Primera C programado para el 21 de febrero. En ese contexto, Central Córdoba y Leones disputaron amistosos ante las reservas de Newell’s y Villa Dálmine. Argentino, por su parte, concluyó la primera semana de pretemporada de la mano de José Previti.

El charrúa enfrentó a Newell's

El equipo dirigido por Daniel Teglia y Diego Acoglani se jugó el primero de una serie de amistosos, ante de Newell’s en el predio de Bella Vista. Hubo dos amistosos de 60 minutos: el primero finalizó 0 a 0 y en el segundo el triunfo fue para el rojinegro por 2 a 1.

El primer entrenamiento sirvió para que la dupla técnica viera en acción a las nuevas caras para la temporada 2026. Fue un partido parejo, con pocas situaciones de gol.

La más clara estuvo en los pies de Fagundez mediante un tiro libre desde el costado izquierdo que se estrelló en el travesaño del arco de Piotti.

En el segundo tiempo del primer encuentro ingresaron ene el Charrúa Altamura, Otero, Porta, Córdoba, Rovetto y Pasinato. También en estos 30 minutos la más clara iba a ser de Central Córdoba, cuando después de una pared entre Otero y Galli, este último ensayó un tiro desde afuera del área que pasó muy cerca del ángulo del golero local.

Estas fueron las formaciones de los equipos:

Newell’s: Piotti (Robledo); T. Viola, Baños, Velacoz, Calderone, Torres, Villalba, Mutti, Benedetto, Amadio y Montero. Central Córdoba: Giroldi; Duré, Killer, Yaszczuk y Rodríguez; Galucci, Nery Domínguez, Galli y Messi; Fagundez y Pato Sánchez. En el complemento ingresaron Altamura, Otero, Porta, Córdoba, Rovetto y Pasinato.

Después se disputó el segundo encuentro y el triunfo fue para los rojinegros por 2 a 1 con los goles de Pereira y Scarpeccio para los locales y el Chino Franco Fernández para el Matador.

Las formaciones del segundo cotejo

Newell’s: Sciarini (Casal); Barrio, Delamer, Boretto, Vella; Mereles, Ramón, Pereira; Podestá, Scarpeccio e Isla.

Central Córdoba: Rossi; Pasinato, Spizzio, Porta y Spelzini; Rovetto, Otero, Arduino y Fernández; Córdoba y Altamura.

Amistoso en Campana. Alejo Fernández, de Leones FC, maniobra entre los defensores de Villa Dálmine.

Leones FC jugó en Campana

Por su parte, el club Leones FC continúa su puesta a punto en poder llegar de la mejor manera al debut del torneo en la Primera C. El equipo de la familia Messi se presentó en la ciudad de Campana, donde afrontó dos encuentros amistosos frente a Villa Dálmine, club que participa en la Primera B Metropolitana.

En el primer encuentro, de 60 minutos, el triunfo quedó en manos del local por 1-0. Mientras que en el segundo partido, también fueron de 60 minutos y finalizó empatado 1 a 1. En mediocampista Sebastián Peñaloza, anotó el tanto de Leones de tiro penal.

Los once de Leones FC en el primer partido

Leones FC formó en el primer partido con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood y Lucas Villarino; Franco Tanneur, Alejo Fernández, Ramiro Roldán; Adrián Collera, Francisco Bravo y Lucas Manochi (Cristian Ortigoza).

En tanto en el segundo partido Leones FC alineó a Ezequiel Daniele; Valentino Stizza, Javier Graieb, Rodrigo Quinteros y Astor Piatti; Javier Falcón (Galo Bernardini), Sebastián Peñaloza (Federico Chapartegui), Juan Vieyra (Valentín Lemos) y Leandro Duarte (Lautaro Giménez); Diego Barrionuevo y Cristian Ortigoza (Guido Vergini).

El plantel quedó licenciado hasta mañana y volverá a los entrenamientos en Estancia Damfield. El próximo amistoso será el viernes frente a Atlético de Rafaela.

Argentino: José Previti y su cuerpo técnico en la charla con el plantel Salaíto.

Argentino continúa de pretemporada

De la mano de José Previti, Argentino finalizó la primera semana de entrenamiento en el estadio Olaeta. Las prácticas sirvieron para la pruebas de jugadores para el armado del equipo que saldrá jugar el 21 de febrero.

El plantel vuelve a los trabajos, este lunes a las 16 en barrio Sarmiento y entre el viernes y sábado, la idea del cuerpo técnico es disputará el primer amistoso. En semana se confirmará el adversario.

Con respecto al movimiento de jugadores, regresaron a la institución los defensores Luciano Castro y Diego Ramírez. En tanto el técnico del Salaíto estará pendiente del encuentro que disputarán Ben Hur y PSM Fútbol, este domingo a las 20 en Rafaela por la segunda semifinal del Regional Amateur, varios jugadores salaítos que juegan en el equipo de Puerto San Martín deben volver al club y todo depende de ese partido.

