La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en la visita a Tucumán Los pibes de Central cayeron 2 a 0 ante Atlético Tucumán por la cuarta fecha del torneo Proyección. El Canalla falló un penal. Por Guillermo Ferretti 6 de agosto 2025 · 21:26hs

Central cayó 2 a 0 ante el Decano y encima falló un penal.

Volvió a tropezar. La reserva de Rosario Central sumó la segunda derrota consecutiva en este Clausura. En el marco de la cuarta fecha del torneo Proyección, los dirigidos por Mario Pobersnik cayeron en su visita a Atlético Tucumán. Fue 2 a 0 para el Decano, que convirtió los goles del triunfo en el primer tiempo, y se mantiene como líder del grupo B con puntaje ideal,12 unidades.

En tanto que los auriazules se quedaron con 6 unidades, producto de las victorias conseguidas en las primeras dos fechas del torneo: la primera ante Godoy Cruz (1 a 0) en Arroyo Seco; y la segunda de visitante, ante Lanús (3 a 0).

En cuanto al partido de este miércoles, los tucumanos lo resolvieron con simpleza. A los 28 minutos, Leonel Vega encontró un rebote en el borde del área tras un córner. Y el volante tucumano no dudó, metió un zapatazo terrible que dejó sin chances al arquero Cuevas. De esta manera, con más entusiasmo y coraje que fútbol, Atlético abrió el marcador.

Tres minutos más tarde, un disparo frontal de Carlos Abeldaño desde afuera del área, que encontró pobre resistencia de parte del arquero Cuevas, se transformó en el 2 a 0 para el Decano. Así, sin hacer demasiado mérito para conseguirlo, pero mostrando una alta eficacia, el equipo local encaminó el resultado a su favor. Y se fue al descanso del entretiempo muy tranquilo.

>>Leer más: "Más que a Di María, amamos a Central": la confesión de los integrantes de una filial canalla en Tucumán Nada cambió para Central, que falló un penal En la segunda parte, Central adelantó líneas y fue por el descuento. Pero le faltó claridad para hilvanar jugadas de peligro en el área rival. De todos modos, a los 30 minutos, un centro de Cristian Bonesso pegó en el brazo extendido de un defensor rival. El árbitro sancionó penal. Samuel Beltrán lo ejecutó, pero el arquero del Decano, Patricio Albornoz, lo desvió al córner. Central formó: Leonardo Sosa; Joaquín Yapura, Tomás Muia, Felipe Carnicero, Leonardo Ríos; Beltrán, Mateo Serra, Facundo Piozzi, Tomás Salteño (ST 40’ Mael Macía); Thiago Ponce (ST 40’ Juan Pablo Frías) y Bonesso.