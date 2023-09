Argentino: la dirigencia cortó al gerenciador y se fue Diego Acoglanis

“El presidente Daniel Mariatti nos comunicó que no íbamos a seguir en el club, ya que tenían otras propuestas económicas más importantes para el torneo que viene. Venimos trabajando con la empresa Pionetti Calcio SA y hay un contrato vigente hasta diciembre del 2024. Al principio de la temporada junto al Tata Acoglanis trajimos la totalidad del equipo, jugadores jóvenes con mucho talento. Dejamos al equipo disputando la Copa Santa Fe y segundo en la D. Todo estaba encarrilado, todos al día y el público acompañaba”, dijo Oscar Carnelos, el gerenciador que se va. “Trabajábamos a futuro, queríamos contar con un gimnasio, buena utilería, sala de prensa y colectivo propio. Y preparar al plantel, que está al día, para la C. Pero el presidente me dijo que la mayoría no iba a quedar”.