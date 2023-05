Argentino hizo la diferencia y la defendió para un triunfo clave

Once contra once Argentino fue más que El Porvenir, llegó merecidamente a sacar ventaja y hasta en la misma acción dejó al rival con uno menos. Sin embargo, después de ese buen primer tiempo, en el segundo no fue lo ambicioso que precisaba para no tener sorpresas y el equipo de Gerli lo complicó más con 10. El 1 a 0 por supuesto que fue necesario para volver a la pelea por un lugar en la Copa Argentina pero no debió sufrirlo. El único gol lo hizo Lucas Molinas a los 28 minutos, de penal. Se acercó a un punto de la cima, aunque ahora deben jugar el escolta Muñiz ante el líder Sportivo Barracas, y además en la última fecha los albos quedarán libres.