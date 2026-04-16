Se abre el ciclo "Referentes" con el librero y editor Perico Pérez

Se trata de una propuesta de encuentros informales y cercanos destinada a estudiantes de grado, con el objetivo de tender puentes entre el aula y el mundo profesional del arte, la gestión cultural y las instituciones de la ciudad. A través del relato en primera persona de referentes con trayectoria consolidada, se busca democratizar el saber profesional, formar audiencias críticas, fortalecer la vinculación con la comunidad cultural rosarina y fomentar la participación activa de lxs estudiantes, invitándoles a conocer los desafíos, las satisfacciones y las "cocinas" de la vida profesional.

José "Perico" Pérez es fundador de la librería Homo Sapiens y de Homo Sapiens Ediciones, nacida en 1980 en el corazón de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, donde comenzó vendiendo libros y fotocopias. Desde allí construyó un sello referente en formación docente y ciencias sociales con más de 1300 títulos publicados, convirtiendo su librería de Sarmiento 829 en un punto de encuentro cultural de Rosario. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la FHyA de la UNR e integrante de la Federación Universitaria Argentina (1984-1985), y ayudante de cátedra en Historia de América Contemporánea e Introducción a la Problemática Histórica (1984-1987). Integró la Cámara de Librerías de Rosario y tuvo una extensa trayectoria en la Cámara Argentina del Libro, donde fue secretario, prosecretario y miembro del Consejo Directivo, además de presidir su Comisión de Comercio Exterior y ejercer como vicepresidente del Grupo Interamericano de Editores en 2007. Fue distinguido como Personalidad Distinguida de la Cultura de Rosario, por el Concejo Municipal (2017) y recibió el Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada en la Cultura por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En abril de 2024, obtuvo el premio "Elvio Vitali" al Librero del Año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Participa activamente como gestor cultural( charlas , presentaciones de libros) en la organización de Ferias del libro y Congresos de educaciónen Argentina y América Latina. Es fanático de Rosario Central.