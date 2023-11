Argentina fue superada por Uruguay, que le ganó con absoluta justicia

Uruguay dio la gran sorpresa en la 5ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, al vencer merecidamente a Argentina por 2 a 0. Los goles los marcaron Ronald Araujo a los 40' y Darwin Núñez a los 88'. La selección de Scaloni, que no perdía desde el 1-2 con Arabia Saudita en la apertura del Mundial 2022, cedió además un invicto de ocho partidos al hilo donde no le marcaron goles.

Argentina tomó la iniciativa desde el vamos y de un tiro libre sobre la derecha que Messi dejó a De Paul, llegó una pelota envenenada al área que Otamendi convirtió en una jugada peligrosa que no tuvo final.

Sobre los 27', una mala salida de Mac Allister derivó en una gran habilitación para Araujo, el pase atrás y el remate de frente a cualquier lado de Nicolás De la Cruz.

Sobre los 40', esta vez el error lo cometió Nahuel Molina sobre la banda derecha. Se la quitó Matías Viña y el centro bárbaro encontró por el otro lado el ingreso franco de Ronald Araujo para que la valla de Emiliano Martínez fuera vencida por primera vez en las eliminatorias.

Antes del descanso, un tiro libre de Messi sobre la izquierda que tocó en el trayecto Romero, encontró bien al arquero Rochet que pudo sacarla como pudo.

En el comienzo del complemento, el Toro Martínez entró por Mac Allister, parando un 4-2-3-1, con De Paul y Enzo Fernández en el medio, Nico González, el Toro y Julián Alvarez, con Messi suelto arriba.

Pero en los primeros minutos Uruguay siguió jugando mejor y tuvo el segundo a puro toque.

Por eso Scaloni no demoró mucho los siguientes cambios y metió a Angel Di María (en lo que sería su último partido con la camiseta argentina en el país) y a Exequiel Palacios, por los irresolutos esta vez de Nicolás González y Rodrigo De Paul.

Apenas entró, Angelito fabricó una falta afuera del área y Messi no pudo meterla entre los tres palos, sino que pegó en la parte de arriba del travesaño.

pero fue un espejismo. El equipo de Scaloni no encontró nunca los caminos, al punto que en una pelota perdida por Messi en la medialuna oriental, Uruguay sacó rápido la contra y Darwin Núñez definió bárbaro para un triunfo que no mereció discusiones.