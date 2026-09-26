Carolina Della Ceca volvió a hacer vibrar Metropolitano con la 25ª edición de Lanka Models Mega Fashion Show

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El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
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Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
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Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez
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Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario
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La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes
Miles de fieles colmaron San Nicolás para celebrar el aniversario de la Virgen del Rosario
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Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest
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Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes
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El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios
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La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
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El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central
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La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
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Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
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Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"
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Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
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Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
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El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando
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El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima