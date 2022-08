El representante legal de Arboleda dijo que el arquero sigue siendo jugador de Newell's

El conflicto por la partida de Iván Arboleda sigue intacto y hay diferentes voces en torno a esta cuestión. Y no solo todo ronda en lo deportivo, sino que también uno de los principales temas pasa por lo económico y si cobró o no el arquero, que antes del final de contrato decidió regresar a Rayo Vallecano. "El jugador no cobró ninguna de las dos cuotas pactadas como parte de su salario, que las tiene retenidas Rayo Vallecano", declaró el representante legal del colombiano, Marcelo Ferreyra, y sentenció: "Iván Arboleda sigue siendo jugador de Newell 's".

Algunas de las frases que dejó Ferreyra sobre el "caso Arboleda":

* "Estamos sorprendidos con las últimas declaraciones últimas de Ignacio (Astore), Iván lleva 30 días en Madrid exigiendo que le paguen su salario, porque él no cobró ninguna de las dos cuotas pactadas como parte de su salario, que las tiene retenidas Rayo Vallecano, el cual está intimado y que Newell’s está informado, y menos que Fifa le autorice una desvinculación por abandono de trabajo. Newell’s está informado de todos los convenios y contratos, los pagos los firmó Newell’s. Me parece que Ignacio tiene un asesoramiento legal totalmente pésimo, porque si hay algo que Fifa va a tener muy en cuenta es si el jugador estaba al día o no estaba al día. Iván Arboleda sigue siendo jugador de Newell's".

* "Iván cobró (en Newell's) una porción de su salario: 15 o 20% en pesos para que pueda movilizarse con su familia. Debido a la actualidad del país, con este monto se le hace imposible vivir. Hay cuatro cuotas en moneda extranjera que Newell’s le abona a Rayo Vallecano y el club español al jugador, cosa que todavía no ocurrió. No cobró las dos cuotas correspondientes al semestre. Pretenden que Iván cobre a un valor del dólar oficial".

* "El ticket de avión hacia Madrid lo gestionó Newell's, es imposible que no lo sepan. No me quiero imaginar lo que le espera a los jugadores extranjeros por el pago con moneda oficial y los impuestos.

* "Acá hay un contrato unilateral totalmente favorable a Rayo Vallecano, tan es así que Iván teniendo mejores opciones (Colón o Atlético Nacional de Colombia), por el sentimiento hacia su entrenador, optó por volver a Argentina. Hoy, desgraciadamente, Iván tuvo que trasladar su familia a Colombia y está en Madrid, a la espera de la rescisión de contrato con Rayo Vallecano. No es que se fue porque no estaba en la lista titular, gracias a Newell’s fue convocado a la selección colombiana".

* "Le hemos solicitado a Newell’s una rescisión de mutuo acuerdo, nos dijeron que sí, pero no se pudo conseguir porque Newell's tomó la decisión de empezar los trámites del despido por incumplimiento de contrato. Tanto Fifa, AFA, la federación española, el gremio de futbolistas argentinos y Rayo Vallecano están notificados de la situación del jugador. Estamos esperando resoluciones, si quieren llevar este caso a la Fifa, Newell’s va a tener muchísimos problemas. Repito, todo el contrato está a favor de Rayo Vallecano, es una locura lo que ha firmado Newell's".

* "Newell's sabe muy bien que tuvo un atraso en las cuotas salariales de Iván. El atraso de Newell's, el pago a Rayo Vallecano, porque sino es imposible que los jugadores cobren moneda extranjera en el país. Newell’s sabe que por las cláusulas firmadas, siempre el perjudicado va a ser Newell’s. Le dije a Ignacio, «¿quién te hizo firmar este contrato?, ¿vos sabés lo que firmaste?» El jugador va a estar siempre en manos de Rayo Vallecano".