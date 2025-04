Ángelo Martino y su revancha en Newell's: "Cambió la energía en conjunto"

Después del enorme triunfo ante Tigre en condición de visitante, el ex-Talleres de Córdoba siente que no solo los resultados propios lo están acompañando, sino también los ajenos, para lograr lo que sería casi una hazaña, la de meterse entre los ocho primeros. "Se dieron otros resultados y esperamos que se de la clasificación. No se dieron los resultados al principio del torneo, pero si las cosas se siguen haciendo bien tenemos posibilidades", indicó.

El compañerismo en Newell's

Le dedicó un párrafo especial a los médicos del equipo, ya que, a pesar de adelantar los tiempos de la lesión, se bancó todo el partido ante el Matador y priorizó el cansancio de otro compañero.

"No quería salir porque vi que Víctor (Cuesta) ya estaba con lo último y no me parecía correcto quemar un cambio. Estaba cansado, pero en mi mente, antes del partido, estaba terminarlo porque tuve una lesión en el gemelo jodida, eran seis o siete semanas de recuperación y en cuatro estuve ahí para meterme en el plantel de nuevo gracias a los kinesiólogos" explicó.

Nadie puede negar que la llegada del nuevo entrenador le dio un giro determinante al presente leproso, pero Ángelo, no se olvida de otros dos factores importantes para esta nueva realidad: "Es mucho trabajo, él tiene su parte de mérito, el grupo otra parte, la gente cuando va al Coloso también contagia muchísimo. Cambió la energía en conjunto y esperemos poder seguir levantando en este último segmento del torneo".

>>Leer más: El Coloso estará a pleno ante Argentinos

Venta frustrada a Rusia

En charla con Ovación, Martino describió lo complicado que fue para él la primera parte del año, con una venta a Rusia frustrada y un momento de incertidumbre total con la camiseta rojinegra. "Fue difícil, me encontré trabajando diferenciado hasta poder irme, después, con Mariano (Soso), en la última etapa, trate de ponerme a disposición porque a mí me gusta jugar. Cuando vino el Ogro le dije que si no me iba estaba a full con él y el equipo, y me lesiono antes de Barracas", contó recordando las situaciones vividas.

Pero la llegada de Fabbiani fue determinante para que todo cambie, se meta de nuevo en el once titular y sea una pieza fundamental para el armado del entrenador del nuevo Newell's. "Fue muy importante, antes de llegar a Rosario me llamó, me hizo saber lo que pretendía y le dije que iba a estar a full con el grupo", concluyó.