Alfredo Berti le ganó el duelo leproso a Darío Franco e Independiente Rivadavia es de primera

Darío Javier Franco fue uno de los símbolos del torneo ganado por Newell's en el Apertura 90, que derivó en el título de la temporada 90/91 en la recordada final en la Bombonera, donde no pudo estar por su presencia en la Copa América con la selección. Después llegaría una dura lesión y el volante ofensivo leproso no sería parte del título del Clausura 92, donde Alfredo Jesús Berti tomó la posta en el mediocampo desde un lugar de combate. Fueron artífices de la época dorada de Bielsa pero no se juntaron en cancha. En cambio, ahora se enfrentaron como técnicos en una final histórica.