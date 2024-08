Alerta en Newell's: Ever Banega tiene una sobrecarga muscular y puede perderse el clásico

El Diez sufre una molestia y no jugará contra Estudiantes este viernes en el Coloso. La duda en Newell's es si llegará al partido frente a Central en el Gigante a jugarse el sábado 10.

Ever Banega maniobra en el partido que Newell's igualó 1 a 1 frente a San Lorenzo. Preocupa su estado de salud.

El estado de salud de Ever Banega es el tema de mayor preocupación por estas horas en Newell's . El Diez tiene una sobrecarga muscular, según informó este jueves el club del Parque . Por este motivo no fue convocado entre los concentrados para el partido de este viernes frente a Estudiantes en el Coloso.

Y lo más preocupante es que no existe certeza si llegará al clásico del domingo 10 de agosto en el Gigante.

Desde el club del Parque se informó que "Ever Banega no estará a disposición ya que fue preservado por una sobrecarga muscular". En principio no se lo arriesgará para que llegue al clásico. De todos modos, habrá que aguardar su evolución.