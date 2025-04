Alejo Montero y su buen momento en Newell's: "Me fui adaptando a la categoría"

Fue criticado en su desembarco al Parque de la Independencia, pero a medida que fueron pasando los partidos Alejo Montero supo ganarse el reconocimiento del hincha de Newell's a fuerza de sacrificio y gracias a su bajo perfil. "A veces cuesta, llegué con el torneo empezado, venía sin partidos porque el campeonato de la Primera Nacional había terminado antes y me pasó factura el no tener ritmo de competencia", senaló el jugador explicando el rendimiento de las primeras fechas.

"El ritmo de la primera es otro, pero creo que me fui adaptando a la categoría. Con la llegada de Cristian (Fabbiani) jugué mucho y eso me ayudó", agregó y repasó su carrera hasta el desembarco en la Lepra. "Hice inferiores en Vélez, hasta que me tocó debutar. En ese club jugaba de mediocampista por derecha. Después me fui a Agropecuario, donde los primeros seis meses seguí jugando de volante y por la pandemia se enfermaron los laterales, me tocó hacerlo ahí, le gustó al técnico y en el presente estoy adaptado a la posición. Estuve cerca de Talleres, no se pudo dar y cuando salió lo de Newell's no lo dudé. Llegué por el Mago Capria y el Memo Borghello", contó.

“Era clave ganar el partido contra Unión para meternos en la pelea, pero aunque no pudimos sabemos que hay cosas positivas. Trataremos de ganar los dos que nos quedan y luego depender de otros resultados. Tenemos que estar tranquilos, hay que recordar de donde venimos, ir a buscar el resultado con Huracán y Racing. Parece que estamos lejos pero tenemos que hacer lo nuestro”, analizó sobre las chances de clasificar a los octavos de final de la Liga.

Montero y el apoyo psicológico

Con respecto a su cambio, aclaró que buscó ayuda en profesionales para poder adaptarse a los problemas que atravesaba la institución del Parque. “Vengo trabajando con un psicólogo personal y eso fue determinante a la hora de calmarme por el paso que fue llegar a Newell’s y todo lo que rodeaba al club. Tenía que enfocarme en lo mío, porque lo estaba esperando hace mucho tiempo", expresó.

Fue consciente desde el primer momento que no sería fácil quedarse con la titularidad. "Cuando llegué Armando Méndez seguía trabajando con el plantel, de hecho iba a ser citado en la primer fecha, pero no se le pudo dar por un tema de lesión. Cuando vas a un club sabés que habrá competencia. Con el correr de los partidos me fui adaptando a la categoría. La llegada de Cristian (Fabbiani) me ayudó a mí y a todo el plantel”, relató.

"No tengo idea, no lo veo cercano, pero a quién no le gustaría compartir la cancha con Messi", contestó ante la consulta si se imagina compartiendo cancha con la Pulga y, por último, describió las sensaciones de haber llegado a la Lepra: "Me sorprendió todo de Newell's, desde el club, el predio. Jugar de local todos los partidos a cancha llena es algo hermoso que no pasa en la mayoría de los equipos. Es algo para vivirlo".