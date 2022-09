Alejandro Fantino fue desvinculado de ESPN tras sus críticas al Pollo Vignolo y Mariano Closs

Alejandro Fantino fue desvinculado de ESPN tras sus encendidas críticas hacia sus ahora ex compañeros de señal Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo. El ex relator no tuvo piedad de sus colegas relatores y los liquidó en el nuevo canal que lanzó en las últimas horas.

¿Por qué detonó todo? Fantino, en el lanzamiento de su nuevo emprendimiento periodístico, aclaró: "Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario", sentenció.

Luego, Fantino agregó: "Nace como una necesidad de estar lo más alejado posible del periodismo que practica y representa Sebastián Vignolo. Y no es contra él como persona, aunque no sé si me saludará en la calle después de lo que voy a decir, pero yo lo saludo".

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1574938787225907201 SE PICÓ ENTRE FANTINO Y VIGNOLO POR LA LETRA DE AURORA pic.twitter.com/WRaYzrN8Te — Real Time (@RealTimeRating) September 28, 2022

El ex relator Fantino cometió un exabrupto cuando una de sus compañeras de Neura Media le preguntó qué respondería si le proponen cubrir el Mundial Qatar 2022 con Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo.

"Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas'", disparó.

Este jueves, tras el revuelo que se produjo, se conoció la noticia de que Fantino fue desafectado de la señal internacional.