Al no haber VAR, Central logró empatar por un fino penal

Transcurrían seis minutos del segundo tiempo cuando Damián Martínez atacó viento en popa hacia el área de Colón. Primero se sacó de encima a Rafael Delgado y encaró a Leonel Picco. El volante lo camiseteó y el lateral de Central se dejó caer automáticamente. El juez Nicolás Lamolina sancionó penal. Todos los sabaleros protestaron porque consideraron que no había existido la falta. Sin embargo, surgió otro tema sobre el reclamo. El VAR había dejado de funcionar por problemas técnicos , por lo cual no se pudo consultar sobre si realmente la falta fue para la pena máxima. A quien no le importó fue a Alejo Veliz, quien pateó y decretó el empate en un gol en el Gigante.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1673109222295470080 Infracción sobre Damián Martínez y ¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL! Lamolina no lo puede revisar porque NO HAY VAR en Rosario.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/1AH9d9Lzvv — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2023

Picco se vio superado y le metió un agarrón imperceptible, a lo que Martínez no dudó y se dejó caer. Nicolás Lamolina no vaciló y desde su posición cobró penal. Todos los jugadores sabaleros se le fueron al humo porque consideraban que no había sido infracción. Pero no hubo caso.