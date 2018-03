Al equipo lo arma Garfagnoli

Newell's continúa con su preparación de cara al compromiso del domingo frente a Banfield, esto a la par de que la dirigencia terminaba ayer de cerrar la incorporación de Omar De Felippe (ver página 3), el elegido para quedarse con la conducción del plantel tras la salida anticipada de Juan Manuel Llop, quien firmaría hoy la rescisión de su contrato. Y será Fabián Garfagnoli quien seguirá al frente del equipo, tal como anticipó Ovación en su edición de ayer. Esto para no apurar los tiempos de la asunción del nuevo DT. Por esto, el técnico interino llevó adelante la práctica de ayer con la premisa de buscar el once principal que pondrá en cancha, el que tendrá una variante obligada por la suspensión del mediocampista Braian Rivero. Después habrá que ver si toca alguna otra pieza del engranaje leproso, lo que no sería extraño.

Garfagnoli estará en el banco el domingo, a las 17, ante el Taladro (dirigirá Ariel Penel), pero con la mirada de De Felippe seguramente desde la platea. El nuevo entrenador seguirá atentamente lo que hagan sus futuros dirigidos en la vista al conjunto de Falcioni (con quien comenzó su carrera De Felippe, siendo ayudante de campo) con el fin de ir tomando nota de cara a lo que será su presentación oficial frente a los sanjuaninos de San Martín, en el Coloso, el lunes 12, a las 21.15.

El retoque obligado que tendrá que hacer Garfagnoli está en el mediocampo por la ausencia de Rivero, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla. ¿Quién será el reemplazante? Una de las opciones podría ser el retorno de Juan Ignacio Sills (deberían invertir roles con Bernardello), aunque también está en la puja Brian Sarmiento. Precisamente el ex Banfield estuvo en el banco frente a Temperley e ingresó en el complemento (lo hizo por Denis Rodríguez a los 10' del complemento), cuando Newell's buscaba más tenencia de pelota y profundidad ofensiva. Por eso no hay que desechar la chance de que pueda retornar a la formación principal. Ya sea por el mismo Mellizo Rodríguez o por alguno de los pibes de ofensiva, como por ejemplo Joaquín Torres, quien no desequilibró de arranque al ser titular frente a Temperley.

Por lo pronto, hoy el plantel leproso volverá a entrenar por la mañana y tras el ensayo hablará el entrenador interino en conferencia de prensa.

En otro orden, el juvenil Lisandro Cabrera (quien llegó de Boca y juega de 9 en la reserva) sufrió una fractura en el dedo meñique del pie derecho y no estará a disposición del DT Héctor Bidoglio por alrededor de un mes.





Con Penel no perdió

Ariel Penel dirigirá el partido del domingo en cancha de Banfield y con este árbitro Newell's no perdió: ganó 2 y empató 2. El último fue el 2-2 en la Superliga con Racing, en el Coloso. Y la única vez de visitante se dio en 2015 con un 0-0 en cancha de Tigre. Las dos victorias fueron de local, en 2015 por 2-0 frente a Crucero del Norte y en el torneo pasado con un 3-1 sobre Atlético de Tucumán.