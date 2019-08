Ahora es Gamba y 10 más

La lógica marca que Central presentará una sola variante cuando se mida ante Colón en relación a su última presentación. Ante la salida de Maxi Lovera a Europa (ver página 2), Diego Cocca piensa darle la titularidad con los ojos cerrados a Lucas Gamba (ver aparte). En consecuencia, el resto de los apellidos serán los mismos que vienen actuando sin cesar desde que comenzó la actual Superliga que lideran Boca y San Lorenzo.

Todavía no hubo un trabajo táctico. Quizá hoy sea momento de ver algo en el campo cuando el plantel entrene temprano en Arroyo Seco. Por ahora el entrenador canalla se guarda las cartas bajo la manga. Pero si no para hoy el once que piensa plasmar ante el sabalero lo hará mañana porque ya no le quedará mucho tiempo para probar y pulir detalles.

Aunque todo marca que Jeremías Ledesma será el arquero y capitán canalla. Nahuel Molina se encargará del lateral derecho. Matías Caruzzo y Miguel Barbieri conformarán la zaga central. Emanuel Brítez cubrirá la banda izquierda defensiva.

Fabián Rinaudo oficiará de volante tapón. En el medio, Ciro Rius se moverá por el carril derecho con libertad. Leonardo Gil patrullará entre el ex Defensa y Justicia y Diego Zabala, que deberá cuidar y desempeñarse por la izquierda.

Mientras que arriba debutará de titular Lucas Gamba junto a Claudio Riaño.