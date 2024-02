Agostina Pelozo: "Es un comienzo de Liga soñado"

“Es un comienzo de liga soñado, empezar ganando es clave para cualquier equipo”, destacó Agostina Pelozo, líbero y capitana de Sonder. Es que por primera vez en su historia el tricolor juega en la Liga Argentina Femenina y para orgullo propio no para de sorprender. En un arranque tan espectacular como arrollador, contabiliza seis partidos ganados en igual número de presentaciones. En ellos obtuvo 17 puntos de los 18 en juego, lo que le permite mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. El tricolor, que viene de jugar la Liga Federal, cosechó su última victoria ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3-0 en sets de corridos (25-13, 25-12, 25-22).

Siendo un equipo del interior, la preparación es un poco más dura que para los equipos de la Federación Metropolitana. Yo tuve la suerte de vivir las dos experiencias y creo que en la Metro, quizás, hay un poco más de nivel de competencia en todo el año. Empezamos a prepararnos a principios de noviembre, hicimos un gran trabajo de pesas para estar bien físicamente y después del receso de Navidad y Año Nuevo empezamos a trabajar en el sistema.

¿Qué objetivos se plantearon?

Somos un equipo debutante, y como no tuvimos mucha competencia, no sabíamos bien dónde estábamos parados. Tuvimos un par de amistosos que, quizás, no revelaron el cien por cien de la capacidad que tenía el equipo. Se dio por distintos motivos y por eso decidimos ir partido a partido. Creo que para un equipo que se presenta por primera vez fue una decisión acertada.

¿Cómo difinirías al equipo?

Sonder es un equipo muy aguerrido. Hay unión dentro del grupo y eso suma un montón... y nos va a dar mucho rédito. Estamos contentas por lo que pudimos lograr, porque somos un equipo que se esfuerza mucho, que entrena siempre al cien por cien e intenta jugar los partidos de la misma manera. Creo que eso es también por la identidad que nos traslada el club.

¿Qué recordás del debut ante Universidad de La Matanza? Perdieron el primer set y después fueron una aplanadora. ¿Dónde estuvo el clic?

Hay que tener en cuenta de que fue el primer partido del club en la Liga. Hubo ansiedad y nervios por el debut... también hubo mucha carga emotiva por lo que significa la primera Liga del club. Fue un poco desconcertante al principio, pero después cuando nos aflojamos y nos sacamos esos nervios de encima, pudimos desarrollar nuestro juego y por suerte nos salió bien.

Después vinieron los triunfos ante Ferro, la Selección y Vélez. ¿Se imaginaban un inicio así? ¿Cómo están viviendo este inicio de Liga?

Emocionalmente esas victorias nos hicieron muy bien, fueron un empuje anímico tremendo. Nosotras nos habíamos planteado ir partido a partido por lo que este inicio no lo habíamos imaginado nunca, pero sí es real que lo soñamos y entrenamos para esto. Creo que son triunfos merecidos.

Ante Estudiantes de La Plata, el primer partido que se presentaron como locales en el Piso de Deportes Sonder, jugaron con un estadio repleto. ¿Cómo fue la experiencia de jugar de local?

La experiencia de jugar de local, como equipo, fue y es una locura. Tenés tu familia atrás, sabés que está tu ciudad viéndote. Estás en tu club, en tu casa, donde estás todos los días... Es realmente hermoso y más sabiendo todo lo que se esforzó el club para montar semejante evento. Ver toda la gente que está detrás de todo eso, trabajando, velando para que a nosotras no nos falte nada, y que nosotras les hayamos podido regalar dos triunfos fue algo muy lindo. Es empezar a devolver un poco de todo lo que ellos nos dan todos los días. A nivel personal, que hacía muchos años que no jugaba en Rosario, fue una experiencia muy linda. Saber que mi familia estaba ahí, viéndome, la verdad es que me emocionó mucho.

El último refuerzo fue Micaela Fabiani. La opuesta se sumó al plantel del trico a pocos días de haber salido campeona en Chile. Con su llegada, ¿el equipo encontró su punto de equilibrio?

El equipo está muy bien. Antes de su llegada había un poco de incertidumbre de no saber cómo iba ser cuando ella viniera, pero creo que Mica sumó mucho y nos va a seguir sumando. El equipo está muy bien, con mucha fuerza, muy inspirado y, como te dije antes, empezar ganando sirve mucho. Se viene San Lorenzo y después Boca y ya estamos pensando en ellos. No tengo dudas de que van a ser buenos partidos, pero vamos paso a paso.

Se viene Boca, el último campeón, puntero e invicto . ¿Ayuda o presiona ser local?

Nosotras nos sentimos más cómodas jugando en nuestra casa y además sentimos el apoyo de nuestra familia y amigos que nos empuja.

Si bien antes tienen que jugar con San Lorenzo, ante Boca, ¿qué partido esperás?

Creo que va a ser un partido largo y cerrado... parejo. Ellas tiene jugadoras de mucha experiencia y mucho nivel, pero nosotras también.

DSC_0100.jpg El plantel de Sonder, uno de los equipos que lidera la Liga Argentina Femenina de vóley 2024

Un plantel para ilusionar

El plantel del tricolor, conducido por Ariel García está conformado por Sofía Neves Terilli, Costanza Galimberti, Micaela Fabiani, Julia Crespo, Lucia Aguirre, Nicol Nicolino, Zoe Studer, Martina Pelozo, Valentina Bini, Agostina Soria, Carolina Pelozo, Amparo Olives, Candelaria Gutiérrez, Yamila Campora, Virginia Beguiristain, Morena Viera, María Alonso, Agostina Pelozo, Irene Verasio y Micaela Gallo.