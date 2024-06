Adiós al sueño de Newell's: Messi confirmó que Inter Miami será el último club de su carrera

Sabiendo que queda menos. ¿lo disfrutás más por eso? Creo que el mundo no está preparado para que vos dejes el fútbol, ¿y vos?

Creo que tampoco. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, de los partidos, del día a día. Y sí, el miedo de que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá (a Miami). El hecho de haber sido campeón del mundo ayudo mucho a ver las cosas de otra manera. Pero no lo pienso y trato de disfrutar todo porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien acá en el club, con amigos y compañeros al lado, al igual que en la selección. Disfruto de los pequeños detalles que cuando no juegue más sé que voy a extrañar.

¿Tu último club va a a ser el Inter?

Sí, creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí.

Messi firmó contrato con la franquicia Inter Miami hasta diciembre de 2025. Si bien por el momento no le puso plazos al final de su carrera profesional, en los últimos días sí puso en duda su participación en el próximo Mundial, que se jugará en 2026.