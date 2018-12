Si Central pretende sumar algún refuerzo antes del arranque de la pretemporada, la dirigencia deberá pisar el acelerador en los próximos días para intentar resolver algunas de las negociaciones que tiene abiertas. Todas las fichas están puestas en dos nombres: Fabián Rinaudo y Jarlan Barrera, aunque la situación del mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata es la que hoy mismo se trataría de cerrar. Hay posibilidades de que la historia de Fito se extienda algunos días más, pero para que eso suceda debiera aparecer algún avance importante. Es que está la chance de que si no se define hoy desde Central den por caída la contratación y vayan en busca de otra alternativa. Un poco más enrarecida viene la cosa con Barrera, aunque un tuit que publicó el volante colombiano hizo que las ilusiones, que en Arroyito nunca se perdieron, se potenciaran aún más.Para las urgencias y las pretensiones que había en Central, el tema de Rinaudo se extendió demasiado. Por eso algunas de las fuentes consultadas indicaron que "el miércoles (hoy) las charlas se pueden terminar, para bien o para mal". ¿Cuál es el cuadro de situación con Fito? La dirigencia canalla habló con el futbolista y las partes llegaron a un acuerdo desde lo económico, lo que fue un paso importante, amén de que después se debía cumplir con un segundo paso: la negociación con Gimnasia, que es hoy donde estaría la principal traba.En el medio de tantas idas y vueltas ayer circuló la información de que Boca se habría metido en la conversación por Rinaudo, pero eso es algo que desde Central no lo tenían confirmado. De ser así, sí podría aparecer una piedra más en el camino.Lo cierto es que con el mediocampista hay un acuerdo total y lo que falta es cerrar la negociación con Gimnasia. Es más, en ese sentido hay cierto malestar por parte de Central, porque las partes habían acordado un monto, pero cuando se envió el pedido formal de club a club la respuesta desde La Plata fue que aún quedaban algunos detalles por negociar. Esto hizo que Arroyito pusiera hoy como fecha límite, lo que no quiere decir que esa postura se respete a rajatabla.No obstante, el optimismo es mucho en Central con cerrar o al menos avanzar algo más. Sobre todo porque notaron un convencimiento pleno de parte del jugador. Fito no sólo les dio el okey a los dirigentes de Central para que negocien con sus pares de Gimnasia, sino que en su círculo íntimo habló de la "sorpresa" que le causó la decisión de Central de insistir con su contratación, después de lo que fue el intento fallido de hace seis meses. "No sabe si su futuro será Central, Gimnasia o algún otro club, pero se asombró mucho por las ganas de Central, que está haciendo todo lo posible", indicó alguien cercano al volante central.