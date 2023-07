Central construye su propio camino al andar. Por momentos transita la Liga Profesional a buen ritmo. En otros desacelera. La actualidad lo encuentra en punto muerto fruto del bajón pronunciado que exhiben esencialmente los encargados de encender la ilusión de tres cuartos de cancha hacia arriba. Al canalla le fallan los generadores Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz . Ambos no logran recuperar el destello que supieron tener. Y el equipo percibe esa falencia, a tal punto que hace cuatro fechas que no gana. A eso hay que sumarle que el resto de los pasajeros del colectivo también se pierden en el laberinto y por eso se posicionó una nube gris y un clima de incertidumbre en el cielo de Arroyito.

No es novedad resaltar que el canalla se presenta en cada escenario aferrado a un libreto rústico. La fórmula, en líneas generales, le está dando buenos dividendos porque goza de una posición expectante en el plano internacional contra todos los pronósticos previos, sea de la propia masa centralista como agentes externos.

Central: Russo no da señales del equipo que recibirá al ferroviario

La realidad marca que al equipo de Miguel Russo no le andan los generadores. Por eso se muestra apagado desde olvidadizo show brindado ante Barracas Central. Ante le guapo fue una de las versiones más limitadas que mostró el elenco auriazul en un cancha.

Ignacio Malcorra y Jaminton Capaz son quienes más expuestos quedan ante los ojos de la comunidad auriazul por hecho natural de que tienen buena técnica. A eso hay que agregarle que son capaces de resolver o inventar una acción que termine haciendo estallar los corazones de felicidad. Pero si ellos no funcionan, la estructura táctica cruje de raíz.

Los últimos antecedentes así lo certifican. De hecho, cuando turno de visitar a San Lorenzo el equipo fue una sombra. No obstante, resaltó la carencia de juego. En líneas generales Central dejó una imagen para ocuparse cuanto antes, independientemente de haberse pegado la vuelta del Bajo Flores con una derrota en la pesada mochila futbolística.

Miguel Russo, como viejo zorro y gran guerrero de batallas que es, está poniendo manos a la obra en torno a intentar modificar el magro presente canalla en la Liga Profesional. Por más que recientemente agudizó la falta de triunfos tras igualar sin goles ante Estudiantes en el Gigante, el experimentado entrenador dejó el estadio dejando sentado que bancaba al 10 de la casa.

“Es inteligente y nos viene dando muchísimos resultados. Malcorra siempre respondió. Es uno de los puntales del equipo. La idea es respaldarlo siempre”, argumentó un firme y seguro técnico centralista luego de la igualdad y ante la reprobación del hincha hacia el experimentado volante, quien además de venir fallando en materia de gestación pateó un penal ante el pincha y se lo atajó Mariano Andújar.

El próximo martes será turno de salir nuevamente al ruedo. Central Córdoba de Santiago del Estero será el rival a vencer en Arroyito, donde el canalla no gana hace dos partidos. Habrá que ver si Miguel Russo logró sincronizar nuevamente a las líneas y poner a punto a Malcorra y Campaz porque Central sin la acción de ellos no arranca o no mueve el amperímetro.

Firmó Luca

Mientras la dirigencia trabaja para levantar las inhibiciones, ayer Central informó que el defensor surgido de la cantera Luca Raffini firmó su primer contrato hasta diciembre de 2025.