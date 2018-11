A Caruzzo lo cuentan como seguro

Antes de que hiciera pública la situación de Germán Herrera (ver aparte) uno de los temas que más preocupaba en Central era la presencia o no de Matías Caruzzo, sobre todo por la experiencia que le aporta a la defensa. Edgardo Bauza tiró una frase fuerte sobre lo que puede suceder con el defensor. "Este es un partido en el que hay que asumir riesgos", afirmó el DT. ¿Qué significa esto? Que de llegar con lo justo el zaguero tiene muchas chances de ser de la partida. Claro que las complicaciones se potencian por las bajas seguras de Cabezas, Barbieri y Arismendi.

"Hoy (ayer) trabajó en forma diferenciada, aunque lo hizo muy bien. El quiere jugar, pero lo vamos a probar el viernes y ahí vamos a definir si puede estar", dijo Bauza. Y remató: "Conociéndolo, va a estar adentro".

Caruzzo jugó su último partido en el clásico ante Newell's, cuando sufrió un desgarro en el aductor que lo dejó afuera de los partidos ante Colón y Atlético Tucumán, ambos por la Superliga. Pero teniendo en cuenta lo que se juega el canalla frente a Temperley es demasiado importante. Al menos así lo considera el cuerpo técnico. De hecho el futbolista llegó con lo justo al clásico y jugó porque no se quiso bajar. Ahora está ante una situación similar.

Claro que está la chance de que no esté en condiciones y es allí donde el Patón deberá buscar alternativas. En Tucumán, el Patón apostó por Alfani junto a Ortiz y en otra ocasión (frente a Unión) se la jugó con Parot adentro y Elías Gómez como marcador de punta. ¿Qué sucedería en caso de que se presente el peor escenario (léase que Caruzzo no pueda jugar)? "El partido del otro día no fue malo, pero lo que hay que tener en cuenta es que son jugadores jóvenes para jugar un partido tan importante como el que se viene. Son decisiones que tengo que tomar pensando muy bien en lo que vamos a hacer. Tendremos que ver cuáles son las posibilidades que hay para jugar con Ortiz y tomar una decisión", sentenció el técnico canalla.