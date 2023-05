9 preguntas: ¿qué tanto sabe Marco Ruben sobre Marco Ruben?

No me acuerdo con qué número jugaba yo.

Con la 7 y el otro que usaba la 9 era Carioca Velázquez.

2- En reserva jugaste seis partidos y convertiste tres goles. Uno a Banfield y los otros dos a un equipo en dos partidos distintos. ¿Cuál fue ese equipo?

Qué sé yo. Me acuerdo más o menos los goles, pero no me acuerdo los equipos. ¿Arsenal no eh?

Muy bien, Arsenal.

Mirá vos. La pegué de suerte. Me acuerdo mi primer gol en reserva en el Gigante y en algún lugar de la cabeza tenía flotando la idea de que era un equipo con la camiseta parecida a la de Arsenal, ja.

3- Cuando debutaste contra Quilmes, en 2004, ¿a qué jugador reemplazaste a los 60 minutos?

Qué hijo de p... Pará, ¿a Tito Villa? No me acuerdo, tengo una pésima memoria. Pará, déjame pensar. Wanchope vino después. Ah, ¿a Belloso?

No, a Pablo Vitti.

4- En los 105 goles que hiciste en Central, ¿cuál fue el más rápido y a qué equipo se lo hiciste?

¿El gol más rápido? Te voy a tirar una, como la de Arsenal, pero no lo voy a pegar: ¿Lanús?

No, a Sebastián Sosa, contra Independiente, al 1’ 14”.

5- ¿Y el más tardío?

Tigre. Ese sí me acuerdo porque ganamos 2 a 1 y fue mi primer gol desde que volví a Central.

6- A Newell’s le anotaste cinco goles, con la particularidad de que fueron a cinco arqueros distintos. ¿De cuántos te acordás?

Villar, Unsain y el chico que vino de Independiente, el del 1 a 0 de visitante. ¡Ustari!

Bien. Los otros dos son Pocrnjic y Aguerre.

7- Te acordás al menos de dos arqueros al que anotaste cuatro goles?

¿Chiquito Bossio puede ser? Te digo porque a Bossio siempre le hacía goles.

¿Cuánto sabe Marco Ruben de Marco Ruben?

No te hago pensar: Oscar Ustari (3 en Independiente y 1 en Newell’s), Nereo Champagne (Olimpo), Leandro Burián (Colón) y Claudio Sappa (Arsenal).

8- En 262 partidos en Central te expulsaron dos veces. Uno fue Loustau en la final de Copa Argentina contra River, ¿y el otro?

Imposible, nunca me acordé el nombre de los árbitros.

Echenique, contra Gimnasia, en el Gigante, en 2017.

¿Sabés? Yo preguntaba el nombre del árbitro un rato antes de entrar a la cancha.

9- Tengo varias, pero te voy a hacer sólo una más. ¿A cuál de los equipos históricos de primera nunca le pudiste hacer un gol?

Dejame repasar. A los grandes les hice a todos, a Colón le hice, a Unión también. ¿Cordobés?

No.

Histórico, campeón...

A Huracán.

Loco, esto hagánselo a otro jugador porque si no me van a hacer quedar mal sólo a mí.