La Asociación Rosarina de Fútbol dispuso jugar con protocolos de prevención y seguridad 

“Se ratifica la disposición que establece el protocolo de prevención y seguridad a cumplimentar por los clubes afiliados en todas las categorías y divisiones, previo a cualquier cotejo oficial”.

“Los árbitros tienen la autoridad y obligación de presentarse a las autoridades del club solicitando un espacio para la confección de planillas y contar con vestuarios con baños adecuados”.

“Identificar al comienzo de cada jornada a los responsables de seguridad de cada club (nombre completo y DNI, debiendo firmar planilla) y solicitar colaboración cuando sea necesario para el normal desarrollo de la jornada. El árbitro podrá decidir no comenzar”.

“Interrumpir, suspender o dar por finalizado un partido cuando lo considere conveniente ante cualquier circunstancia de incidentes, considerando a los excesos verbales que utilizan lenguaje obsceno o amenazantes como un hecho previo a la generación de actos violentos; o inseguridad que atente contra la normal continuidad de las actividades deportivas y que en cualquier caso pueda representar peligro a la integridad física de todas las personas autorizadas dentro del campo de juego; debiendo obligadamente agotar todas las instancias a su alcance”.

“Identificar a los auxiliares de los equipos antes de autorizarlos a ingresar al campo de juego, amonestarlos y expulsarlos en casos de comportamiento inadecuado. E impedir la presencia de personas no autorizadas en el campo de juego”.

También es necesario que se entienda que esto es: solo fútbol.

Copa Pinasco: Sp. Alvarez está invicto y lidera

En el año de su centenario (el 30 de agosto será el gran día) la campaña de Sportivo de Alvarez apunta firme para celebrar con el título en la Copa Pinasco para lograr el ascenso al Molinas. Al cumplirse la 10ª fecha venció 1-0 a Bancario y está invicto (7 triunfos y 3 empates), con una unidad más que el escolta Río Negro, que le da pelea y también ganó (2-0 en su visita a 1º de Mayo).

78399572.jpg Sportivo de Alvarez (1ª División) - Álvaro Volpi, Martín Olivieri, Ángelo Cavallini, Daniel Cuevas, Axel Barúa, Julián Burqui, Gabriel Aldabés, Julián Arias, Pablo Barúa, Marcelo Rivero, Gino Petteán, Gonzalo Petteán, Patricio Marradini, Leonel Olimecha, Alejo Pulenta, Aldo Duarte, Andrés Quiroz, Mirko Matcovic, Tomás Poropat, Valentín Cesini, Rodrigo Ramírez, Manuel Mangold, Martín Maidana, Gustavo Mendiola y Leo Gómez. DT: Norberto Talamonti. PF: Eduardo Cabrejas.

Claro que también volvió a ponerse en carrera Tiro Federal, que al golear 6-1 a Defensores Unidos se prendió en el podio de la tabla de posiciones. El que cedió terreno en la última fecha fue El Torito al perder 1-0 en cancha de Arijón.

Y en Pre 10ª, arriba pelean el líder Renato Cesarini (aunque perdió 2-1 frente a Banco) con 25 unidades y el escolta Provincial B, que está a solo un punto. En tanto, los chicos de Arijón (ver foto) empataron 0 a 0 con El Torito y suman 4 puntos.

Femenino: ni El Torito pudo con Social Lux

El equipo naranja no logró bajar al líder, que se le escapó a 4 puntos. Es que las chicas de Social Lux están firmes en lo más alto del Femenino A y no conocen lo que es perder. Las de El Torito venían con todo y ahora irán por la recuperación ante Pablo VI.

En el Femenino B ganaron los dos equipos protagonistas: Las líderes de Unión Americana con un 3-0 sobre Oriental y las escoltas de Leones con un 3-1 ante Def. Unidos.

IMG-20220525-WA0078.jpg San Martín (1ª División B) - Ludmila Romero, Adriana Caballero, Belén Pérez, Ayelén Calamari, Rosa Acosta, Natasha García, Tamara Romero y Cintia Ayala (paradas). Kiara Aguirre, Talia Monzón, Daiana Díaz, Yoana Fernández, Kiara Tello, Ianara Romero y Celeste Godoy (hincadas).

Y en el Femenino C las que mandan son de Club Gran Rosario (ganaron los puntos ante Fisherton) y lo mismo pasó con las escoltas de Tiro Suizo ante Arijón.

Baby Fútbol: El Ilusiones le dará paso al torneo oficial

El fin de semana del sábado 11 de junio será el último del Ilusiones de Baby Fútbol y al siguiente comenzará el torneo oficial, por lo que la fase final del primer certamen del año se completará en días de la semana con las copas de Oro (1º al 16º lugar de la tabla Acumulada), Plata (17º al 32º), Bronce (33 al 48º) y Cobre (49º a 64º).

A 3 jornadas del final del primer torneo del año, las principales posiciones de la tabla Acumulada son las siguientes:

Newell’s A 114 puntos, Newell’s B 103, R. Central D 101, Newell’s F 95, Newell’s C 93, Newell’s D 92, Alianza C 90, Adiur B 90, R. Central C 89, R. Central A 88, Newell’s E 86, Alianza B 85, R. Central F 81, Alianza A 79, Morning B 79 y R. Central E 71.

image (2).jpg San Telmo “B” (Cat. 2013) - Bastian Palomeque, Santino Serrano, Lautaro Salmeron, Jeremías Laurito, Emilio Minnicino, Santino Naveros, Tiziano Naveros, Tomas Díaz y Mauro Tombolini. DT: Valentín Fava.

Detrás se ubican (al cierre de esta edición la ARF no actualizó las tablas): C. Gran Rosario, Adiur A, El Torito A, Morning A, R. Central B, Social Lux A, San Telmo B, Morning C, Pablo VI B, Morning D, Banco A, U. Americana C, Unión de Alvarez D, Mitre A, El Torito B, María Reina D, Mitre B, Sportivo de Alvarez, Unión de Alvarez, C. Córdoba C, C. Aguirre A, Social Lux B, Sarmiento y Oriental B.

Futsal: Central no pudo con Sirio, ahora le toca el clásico

La primera canalla igualó 4-4 con Sirio y no pudo aprovechar la derrota del líder Náutico (1-2 con Horizonte) para darle alcance. Y en la 11ª jornada será visitante de Newell’s (viene de igualar 4-4 con Rowing), en el clásico de la A del futsal, mientras que también habrá un clásico de barrio entre los de calle Iberlucea y Regatas (tercero a cinco puntos del puntero).

En 1ª B siguen arriba los charrúas (5-2 a 1º de Mayo) con un punto más que U. Americana (6-1 a Banco Nación). Y en 1ª C se escapó UNR (7-1 a Remeros) a 7 unidades de Social Lux (2-5 con Sp. Rosario). Y en el Femenino B está firme en la cima Sunderland (8-1 a Rowing).

futsal-newells-fem-750x536.jpg Leprosas. Las rojinegras están encendidas pero Horizonte no se deja alcanzar.

En el Femenino A jugarán el primero (Horizonte, 30 puntos) y el escolta (Unión Central, 25), mientras que Newell’s suma 24 con un juego menos y enfrentará a Echesortu. Las leprosas marcaron 20 goles en dos partidos: 13-0 a R. Central (7 de Lucía Rossi) y 7-0 a Teléfonos.