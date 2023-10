Otro cortocircuito en Juntos por el Cambio entre Bullrich y Macri

La candidata presidencial se enojó con el ex presidente que llamó a los legisladores de JxC a acompañar las propuestas de Milei, en caso de que el libertario llegue a la Casa Rosada

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, rechazó ayer las declaraciones que hizo Mauricio Macri sobre una posible alianza de la coalición opositora con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y le reprochó al ex mandatario que haya hecho “una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente” en la campaña electoral.

“Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente. Nuestra fuerza está trabajando unida para ganar las elecciones”, expresó la candidata en declaraciones radiales.