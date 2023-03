Puro exitismo: hoy todos son "amigos" de Messi

Pasadas ya unas cuantas horas de la explosión de júbilo que significó la coronación mundial argentina con los cuatro premios The Best que significaron la ratificación de la gloria mundial obtenida en diciembre en Qatar, cabe el tiempo para una reflexión sobre el exitismo reinante en el mundo del fútbol, sobre todo por estas tierras. El principal protagonista de la gala, que no podía ser otro que Lionel Messi, sufrió junto a varios compañeros de generación las críticas, los reclamos y comparaciones por sus actuaciones y logros en Barcelona. Hasta llegó a renunciar a la selección, para luego volver, tras la frustración en la Copa América 2016.