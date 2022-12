Lionel Scaloni dio la talla como DT de elite en estos partidos, chivos, decisivos, que podían haber dejado a su equipo afuera del Mundial. Siempre dijo que ponía a los que mejor veía, además de lo que requería el partido, y así lo hizo pese a que la selección caminó por la cornisa. Las decisiones fueron fuertes, todas y en la práctica se vieron acertadas. Bancar a Mac Allister, optar por Julián Álvarez, darle el espacio al que casi no participó de todo su ciclo como Enzo Fernández no hicieron más que ratificar que es un entrenador que pasa de los dichos a los hechos, que conduce para todos igual y no se casa con nadie. Eso hace mucho bien a un grupo. Reglas claras y un desenlace acorde.