La comodidad libertaria frente a un periodismo que no repregunta

Tiene 54 años y más de 10 millones de seguidores en su cuenta en X (ex Twitter). Su nombre completo es Tucker Swanson McNear Carlson y vino especialmente a la Argentina a entrevistar al candidato libertario a la presidencia, Javier Milei. Pero los que siguen sus pasos saben que este presentador de noticias conservador, complaciente con su entrevistado y que invita a hablar y no repregunta, vino a mucho más: de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, Carlson busca apoyos a Trump y voces que puedan denostar varios juicios que tiene el ex presidente norteamericano en su contra. Con importante financiamiento y acuerdos morales se lleva bien con personajes como Milei, pero también con Bolsonaro o los partidarios de Vox, en España.

Pero vayamos a la entrevista, que Carlson ya colgó en su cuenta en X y se comenta en todo el país. Es una catarata de definiciones de Milei que retrotraen a la Guerra Fría y una sarta de provocaciones. ¿O cómo podría leerse lo que dijo sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)?

"Filosóficamente, estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después, hay una justificación desde el plano de las ciencias naturales que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto”, sostuvo. Y siguió: “Es decir, es cierto que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas ya que no tiene forma de defenderse”, disparó bestialmente Milei.

La ILE es ley desde 2020 (es la número 27.610) y se sancionó democráticamente tras un larguísimo, arduo debate en todo el país. Y los argumentos de Milei fueron rebatidos, justamente, desde la ciencia y el pensamiento lógico por más de un especialista y no desde la fe.

¿Se acuerdan de la frase "No, no está bien, está mal", que el reconocido biólogo molecular argentino Alberto Kornblihtt le dijo a a la senadora Silvia Elías de Pérez, en el marco de las audiencias públicas previas al debate en el Congreso de la Nación?

La legisladora quería hacerle pisar el palito a Kornblihtt aludiendo que con la ILE se buscaba evitar que nazcan niños con "enfermedades" como el Síndrome de Down, cuestión que corrigió rápido y severamente Kornblihtt.

Alberto Kornblihtt en el Senado de la Nación

Y , en contraposición, ¿se acuerdan de la falacia del médico del Opus Dei, Abel Albino quien dijo que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del sida atraviesa la porcelana"?

Abel Albino - El virus del Sida atraviesa la porcelana.

Y un tema más: las críticas al Papa (el resto debería ser leído, más allá de lo que provoque, al menos para saber qué se puede venir políticamente si se apoya con el voto a un tipo como Milei).

Si esas cuestiones que marcó Milei no fueran malintencionadas serían casi inocentes.

Decir a esta altura que “el Papa juega políticamente" y "tiene una fuerte injerencia política" es de perogrullo. Ahora bien, acusarlo de "gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro" y no recordar que el Papa Juan Pablo II se codeó con el franquista Josemaría Escrivá de Balaguer, líder y fundador del Opus Dei, y encima lo santificó de manera express en 1992 , es un olvido imperdonable, tanto para el entrevistado como para el entrevistador.

Así, sin cuestionar o repreguntar es fácil y peligroso, como dijo Calvo. Y no solo lo es para Milei sino también para sus adláteres. Tal el caso de la estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y reciente concejal electa, Sabrina Prence, de 26 años, quien dijo días atrás y a boca de jarro que el tema de Salud Mental no ha estado "mucho en agenda". O esta muchacha no camina su facultad, o no lee los diarios o su posición es entre inocente y malintencionada. Porque, justamente, este viernes habrá una charla debate sobre el tema en la Siberia, anunciada hace tiempo. Y además a su declaración la hizo nada menos en la semana que la Nación presentó el Plan de Salud Mental 2023-2027. Y ojo, su candidatura no está en juego como la de Milei: Prence ya se ganó una banca en el Concejo de esta ciudad y esto es al menos preocupante.