La Capital | Opinión | Scott Bessent

El nudo de Scott Bessent: Milei, peronismo y el dólar en la encrucijada del 27-0

La polarización y el día después, un mapa donde las presiones económicas y la tutela de Estados Unidos podrían poner en suspenso algunas definiciones

Julián Guarino. Especial para La Capital

Por Julián Guarino. Especial para La Capital

26 de octubre 2025 · 06:05hs
El nudo de Scott Bessent: Milei, peronismo y el dólar en la encrucijada del 27-0

Foto: Archivo / La Capital.

En la pulseada por la lectura política y económica que se da por estas horas, donde cada impulso parece guardar, siempre, una segunda intención, la mesa de los candidatos se vuelve exigua ante la presencia de dos contendientes: el oficialismo libertario y un peronismo que se dice a sí mismo renovado.

Las encuestas dibujan un empate técnico que no es casualidad, sino el fruto de una polarización meditada y quirúrgica. Como toda propuesta de hegemonía, el presidente Javier Milei ha logrado que el electorado se parta en mitades. A simple vista, una de esas mitades -que de a ratos supera largamente el 51%- es refractaria al peronismo, como ocurrió en 2023. La apuesta a polarizar hace que el libertario también pague un costo, que es una caída de su propio caudal: casi 20 puntos menos pese a alianzas como la del PRO.

El peronismo, por su lado, parece resistir en sus bastiones provinciales y huele sangre en distritos clave como Santa Fe o Río Negro, donde podría recuperar terreno perdido. Córdoba emerge como el talismán para el presidente: sin victoria ahí, en el corazón productivo del país -junto a Santa Fe y Buenos Aires-, su narrativa de libertad económica se desdibuja, ya que no puede defender las “virtudes” del modelo. Terceras vías, como las de Provincias Unidas rondan el umbral de los dos dígitos pero, para el gobierno, prefiguran la posibilidad de la “promesa de consenso”: votos que Milei necesita para blindar su minoría legislativa, ese tercio en el Congreso que le permite vetar sin temblar.

Magras noticias del territorio

Esta paridad no es solo electoral; es un pulso de voluntades donde la economía real dicta el ritmo. Porque, al final, el voto se emite, muchas veces, con el bolsillo. Y ahí, hay que valerse de algunos indicadores. El Estimador Mensual de la Actividad (Emae) de agosto -ese termómetro oficial que mide el pulso de la actividad-, evidencia que la temperatura baja a niveles preocupantes: una contracción del 0,6% contra diciembre pasado, tras un arranque de año con crecimientos del 6%. Interanual, el 2,4% suena a alivio, pero es un espejismo: la desaceleración es brutal, señal de que el ajuste fiscal y la licuación de salarios han congelado el consumo y la inversión.

Sectores como la construcción y el comercio minorista hace tiempo que no dan señales de reactivación, mientras la industria liviana apenas sobrevive contra la importación desbocada. No es recesión declarada, pero sí parálisis: familias que estiran el sueldo hasta el día 20, pymes que cierran, suspensiones de personal. El peronismo lo sabe: promete un retorno a la demanda interna, aunque sin decir cómo.

Milei responde con el mantra del déficit cero y la evidencia de un ritmo inflacionario que ronda el 2% mensual, pero el electorado productivo (ese que genera el 70% del PBI) empieza a cansarse de promesas que no aterrizan en balances positivos.

El dólar y el apoyo de Estados Unidos

Ahora, vayamos al punto: el dólar y su sombra sobre todo el resto. El mercado financiero maneja tres futuros posibles para la divisa poselecciones. El primero, optimista, asume un oficialismo que arrasa con más del 35% y mantiene las bandas cambiarias intactas en suevolución: un crawling peg controlado que estabiliza el tipo de cambio en torno a los 1.700 pesos por dólar para fin de año. Ahí, el BCRA podría acumular reservas, mientras el Tesoro de Estados Unidos ayuda a pagar la deuda con el FMI y hasta interviene para tutelar la evolución del dólar.

El segundo escenario, el más probable según los analistas de la City, pinta un resultado parejo: el oficialismo roza el 30%, suficiente para gobernar pero no para la ilusión hegemónica. Las bandas no desaparecen, pero se recalibran: piso y techo más altos, con un ajuste más agresivo. El dólar iría a la zona entre $1.800 y $2.000, en una flotación administrada que da oxígeno al Tesoro sin desatar un infierno.

El dato es que el apoyo del secretario Scott Bessent se da por confirmado, como un cheque en blanco que validaría cualquier desenlace desde el próximo lunes. ¿Por qué? Porque el gobierno ya acumularía 60 mil millones en rescates frescos -FMI y Tesoro incluido-, y Wall Street, con sus JP Morgan y sus u$s16.000 millones en deals, no quieren ver caer la ficha. Esto habilita lo impensable: cambios en la política monetaria sin descarrilar el tren. Subir tasas selectivas, flexibilizar el cepo en bienes finales, incluso un mini-swap extra para tapar el rojo de reservas (7.200 millones por debajo de la meta fundacional). No es liberalización total, pero sí un paso que evita la estanflación crónica.

El tercero, el pesimista, es el que nadie quiere nombrar en voz alta: menos del 30% para Milei y las bandas desaparecen. Dólar libre, por encima de los $2.000 y una exigencia en recursos o del Tío Sam.

La reconfiguración del gabinete

En este panorama, el diablo está en los detalles: el consenso financiero ya internaliza que las bandas mutan o mueren, pero bajo el paraguas estadounidense. Eso libera margen para maniobras que el gobierno necesita ya. Es evidente que tanto el FMI como el Tesoro de Estados Unidos reclaman la liberación del mercado cambiario como herramienta para comenzar a sumar reservas y garantizar los repagos correspondientes. También el Banco Mundial, en su último reporte sobre emergentes, subrayan que regímenes como el argentino necesitan “flotaciones creíbles” para atraer inversión extranjera sostenida

Sin embargo, la parálisis real _con un consumo que cae 8% real en hogares medios, según relevamientos del BCRA_ podría dividir el voto. Milei, con su gabinete de financistas puros (Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno, ahora en Relaciones Exteriores), arriesga aislarse de los aliados políticos. El expresidente y socio electoral Mauricio Macri murmura en las sombras, los gobernadores esperan el tropiezo. Si Córdoba cae, o si Santa Fe vira, el mandato se vuelve más concentrado y las reformas prometidas podrían quedar en suspenso.

Si la tutela de Washington aguanta -y todo indica que sí-, el gobierno piensa que habrá una ventana para pivotear sin catástrofe. De lo contrario, la oposición podría tejer una remontada provincial que lo catapulte a 2027. El mercado apuesta al medio: cambios graduales, sin estruendo. Pero en la Argentina, lo gradual suele ser eufemismo de postergación.

Noticias relacionadas
En la última rueda de la semana el dólar oficial cerró a $1.515 para la venta.

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

los resultados del 26-o y los consensos

Los resultados del 26-O y los consensos

cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo maxima tension

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Ver comentarios

Las más leídas

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Lo último

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Una nueva ley de promoción de inversiones para el futuro productivo de Santa Fe

Una nueva ley de promoción de inversiones para el futuro productivo de Santa Fe

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

El intendente Pablo Javkin encabezó el acto de reapertura de las remodelaciones llevadas a cabo en la manzana fundacional de la ciudad, en el marco del Tricentenario

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral
Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Ovación
Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Por Carlos Durhand
Ovación

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda
Economía

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo
Política

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur