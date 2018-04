El desorden de la oposición

Todos los días, todas las horas, Mauricio Macri debería agradecer al Señor, o a quien fuere, por la existencia de una oposición incapaz, siquiera, de hacerle cosquillas.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, cometió esta semana una boutade de esas que en un país políticamente competitivo —y culturalmente avanzado— lo eyectaría de su cargo. Sin embargo, haber dicho que sigue teniendo su dinero en el exterior, porque aún "no hay confianza" en Argentina, le permitirá continuar pavoneándose como el más vivo de la cuadra. Léase del gabinete. La viveza criolla de Aranguren, pero con el patrimonio afuera. Al menos el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien también tiene casi todo su patrimonio en el exterior, fue prudente al declarar.

La imagen de Macri y del gobierno no es la de su primer año de gobierno, pero tampoco está en bancarrota. Es más, ni por asomo algún candidato de la oposición se le acerca. Sostiene la empresa encuestadora Innova Opinión Pública que el presidente tiene en Rosario una imagen positiva de gestión del 42 por ciento, y una negativa del 51 por ciento (polarizada, sin computar regular). Pues bien, aunque el rechazo es alto, ese 42 por ciento de voluntades propositivas podrían terminar votando casi en su totalidad al jefe del Estado. Nadie suma más para una potencial elección presidencial, si estas tuvieran que hacerse hoy.

Pero se intenta analizar en esta columna el estado de la oposición, o de algunas oposiciones. Se escribió aquí el 28 de septiembre de 2017 que el único liderazgo módico que tenía el peronismo era el de Cristina Kirchner, pero que con los votos de la ex presidenta no le alcanzaba al justicialismo para volver al poder. Algo de eso anda rumiando por estas horas el eterno saltarín Alberto Fernández: "Con Cristina sola no alcanza y sin ella tampoco".

Por primera vez desde 1983 el otrora "movimiento nacional organizado" tiene en crisis a su eje político y a su eje sindical al mismo tiempo. Tal vez, el único parecido pueda rastrearse a la salida de la dictadura, aunque allí fueron capaces esas dos alas de dejar casi nocaut a Raúl Alfonsín a poco de asumir, con el rechazo a la ley de democratización sindical.

Hoy, el peronismo no tiene ni un solo candidato capaz de pelearle a Cambiemos en condición de igualdad, y el sindicalismo tiene la peor imagen corporativa entre los argentinos, sólo empardada por el neblinoso Poder Judicial. Pero el peronismo siempre es el peronismo, aunque hoy se haya transformado en un hormiguero zapateado.

Por estas horas, los gobernadores están evaluando la posibilidad de desdoblar las elecciones para evitar sorpresas con una supuesta tracción de Macri desde la boleta presidencial hacia los partidos opositores de las provincias. Hay 19 Estados en esa situación.

Un buen analista de la realidad política, que hoy pasa sus horas en retiro efectivo, como le gusta decir, se pregunta: "¿Qué pasaría si unos meses antes de los comicios nacionales, el peronismo gana en esas provincias? O. se lo planteo diferente: qué ocurriría si no es el macrismo el que triunfa".

En esa proyección, aparecen dos grandes distritos en los que tienen depositadas esperanzas los peronistas: Santa Fe y Córdoba. Es lo que por estas horas les dice Omar Perotti a algunos conmilitones. En los últimos días el senador rafaelino se ha sacado fotos con referencias kirchneristas (Roberto Sukerman y Eduardo Toniolli) y militantes universitarios.

El peronismo demostró ser competitivo en las dos últimas elecciones, pero habrá que ver cómo se ordena la interna. Algunos senadores sienten desconfianza hacia Perotti, entre otras cosas porque están acostumbrados a ir por la política sin tener jefes. Agustín Rossi no será de la partida en los comicios a gobernador, pero sí se candidateará la semana entrante el diputado nacional Marcos Cleri. El tiempo dirá si esta vez María Eugenia Bielsa será de la partida.

Todos los indicios indican (aunque sea riesgoso plantearlo a más de un año de las elecciones) que la política santafesina mantendrá un escenario electoral de tres tercios. Con subas y bajas, según quiénes sean los candidatos.

Es Santa Fe un modelo que debería imitar el peronismo nacional. No le queda otra si es que quiere ponerle el punto final a la gestión Cambiemos en 2019. Si el PJ concurre a las Paso con referencias de los diferentes sectores y el que gana conduce, y el que pierde acompaña, la historia puede tener un final voto a voto. Aunque hay otros analistas que merodean por el PJ que sostienen la viabilidad de que dos candidatos jueguen en forma separada y se junten en un ballottage. Allí el riesgo, para ellos, es que Macri gane la reelección en primera vuelta.

Por ahora son tiros al aire, análisis sin materia conceptual ni datos empíricos. La realidad económica se encargará de moldear los escenarios políticos, a diferencia de lo que ocurrió en los comicios del 22 de octubre.

En ese contexto de pronósticos económicos, de nuevo vuelven los economistas oficialistas a pregonar "brotes verdes, baja de la inflación e inversiones en cadena". El gobierno logró bajar los índices de la pobreza, pero está en ciernes un trepidante aumento de servicios públicos.

Para que el futuro le sonría y cante al macrismo, la inflación tendrá un papel protagónico. La receta no es diferente a la de las últimas décadas: evitar que los salarios vayan por la escalera y los precios por el ascensor.

Ante los pronósticos agoreros y las miradas críticas, en Balcarce 50 tienen una respuesta sui generis: nadie en América latina a cargo de las Jefaturas de Estado mide más que Macri, a quien sitúan en el 50 por ciento.

Palabra del ecuatoriano Jaime Durán Barba. "Lo alabamos, señor", dicen los macristas.