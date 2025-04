Adiós a Francisco, el Papa bueno y ¿feminista?

Las redes sociales se llenaron de comentarios, frases, videos, fotos donde todos parecían hacer fuerza para alargarle la vida al Papa argentino, al nuestro. Así, se me apareció Bergoglio leyendo en el subte A antes de ser Papa, Francisco invitando a los jóvenes reunidos en Lisboa a “hacer lío”, o diciendo que lo importante es soñar y contarlo (“Soñá que el mundo con vos puede ser distinto”) o llamando a no perder el humor porque “hay muchos obispos avinagrados” y eso está mal.

Me llamó la atención que no todos los que lo lloraron esta mañana fueran particularmente creyentes y me incluyo. No todos los que compartieron su pesar y sus recuerdos se asumen católicos apostólicos romanos o simplemento cristianos. Y eso en un punto que no deja de sorprender.